Trung Quốc sốc với vụ tấn công khủng bố vào khách sạn Kabul

Bắc Kinh cho biết "rất sốc" sau vụ tấn công khủng bố vào khách sạn ở Kabul, Afghanistan, khiến 5 công dân Trung Quốc bị thương.

"Cuộc tấn công khủng bố này thật đáng đáng ghê tởm và Trung Quốc rất sốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hình thức khủng bố", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo hôm nay, đề cập vụ đánh bom khách sạn ở Kabul, Afghanistan ngày 12/12.

Ông Uông cho biết ông nhận được thông tin một số quân nhân và cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng, trong khi 5 công dân Trung Quốc bị thương trong vụ tấn công.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kabul đã đề nghị chính quyền Taliban "nỗ lực hết sức chữa trị những người bị thương, điều tra kỹ sự việc, đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sau này cho công dân Trung Quốc tại Afghanistan".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 8/8. Ảnh: AFP.

Ông Uông cũng nói thêm Bắc Kinh đánh giá cao việc lực lượng an ninh Taliban "tích cực tham gia xử lý và giải cứu công dân Trung Quốc". Tuy nhiên, ông vẫn nhắc lại khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng công dân nước này nên rời khỏi Afghanistan càng sớm càng tốt.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 12/12 tuyên bố hai thành viên của nhóm đã thực hiện "vụ tấn công khách sạn lớn ở Kabul, nơi các nhân viên ngoại giao và doanh nhân Trung Quốc lui tới".

Một thành viên IS ném lựu đạn về phía lực lượng an ninh Taliban, tay súng còn lại kích nổ bom và nã đạn về những người trong khách sạn. IS tuyên bố 30 người chết và bị thương trong sự việc.

Chính quyền Taliban trong khi đó thông báo những kẻ tấn công nhằm vào khách sạn "có nhiều dân thường lưu trú", hai khách nước ngoài bị thương do nhảy từ ban công xuống đất và không có công dân nước ngoài nào thiệt mạng.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan gặp quan chức ngoại giao của chính quyền Taliban để thảo luận về vấn đề an ninh, cũng như kêu gọi giới chức Kabul tăng cường bảo vệ cơ sở ngoại giao của Bắc Kinh tại đây.

Taliban tuyên bố đã cải thiện tình hình an ninh tại Afghanistan từ khi lực lượng này lên nắm quyền hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, Afghanistan vẫn chứng kiến loạt vụ đánh bom và tấn công, trong đó nhiều vụ do IS gây ra.

Ngọc Ánh (Theo AFP)