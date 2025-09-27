Trung Quốc siết xuất khẩu xe điện

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các nhà sản xuất ôtô nước này phải xin giấy phép để được xuất khẩu xe điện từ 2026.

Việc xuất khẩu phải có giấy phép từ 1/1/2026 nhằm "thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành thương mại xe năng lượng mới", tuyên bố của cơ quan này hôm 26/9 cho biết. Hiện xe chạy bằng xăng và hybrid đã thuộc diện quản lý giấy phép.

Trung Quốc là nước xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới, bán 5,5 triệu xe ra nước ngoài năm ngoái. Trong đó, gần 40% là xe điện, đạt 1,65 triệu chiếc, gần gấp đôi so với năm 2022.

Ông Wu Songquan, Giám đốc văn phòng nghiên cứu chính sách tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ ôtô Trung Quốc cho biết đã có những lo ngại về tình trạng bán xe điện ra đến các nơi chưa có dịch vụ hậu mãi ở nước ngoài, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và danh tiếng các thương hiệu Trung Quốc.

"Cũng như các thương hiệu quốc tế lớn đã giành được niềm tin toàn cầu nhờ chất lượng cao, các hãng xe Trung Quốc cần xây dựng quy trình chuẩn hóa và xuất khẩu chất lượng cao trong hoạt động của mình", ông bình luận.

Xe điện chuẩn bị xuất khẩu tại cảng Taicang ở Giang Tô, Trung Quốc ngày 9/5/2024. Ảnh: Reuters

Việc không kiểm soát xuất khẩu xe điện cũng dẫn đến cuộc chiến giảm giá tại các thị trường nước ngoài, làm giảm lợi nhuận, theo ông Wu. Hiện Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp thuế đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, với lý do trợ cấp của chính phủ đã mang lại lợi thế không công bằng.

Mới đây, Mexico lên kế hoạch áp thuế lên ôtô Trung Quốc lên tới 50% nhằm bảo vệ ngành công nghiệp nội địa và xoa dịu áp lực từ Mỹ trước thềm rà soát Hiệp định thương mại Bắc Mỹ (USMCA) vào năm 2026.

Những tháng gần đây, Bắc Kinh cố gắng giải quyết những lo ngại về tình trạng dư cung và cuộc chiến giá cả giữa các nhà sản xuất xe điện. Những người chỉ trích cho rằng thị trường xe điện đang bị ảnh hưởng bởi cuộc đua xuống đáy về giá.

Nguồn tin Reuters cho hay một số chính quyền địa phương ở Trung Quốc còn hỗ trợ thương nhân vận chuyển xe điện mới ra nước ngoài dưới dạng "đã qua sử dụng" nhằm giải tỏa lượng xe dư thừa và giúp nâng cao kết quả dữ liệu tăng trưởng kinh tế địa phương.

Zhu Huarong, Chủ tịch hãng xe quốc doanh Changan từng kêu gọi áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn với hoạt động xuất khẩu "xe đã qua sử dụng" tại một hội nghị ôtô hồi tháng 6. Ông cảnh báo rằng cách làm này có thể "gây tổn hại nghiêm trọng đến thương hiệu Trung Quốc" trên thị trường quốc tế.

Phiên An (theo Reuters, AP)