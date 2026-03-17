Trung Quốc sẽ viện trợ nhân đạo cho Iran

Trung Quốc sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho một số nước Trung Đông, trong đó có Iran, để giảm khó khăn cho người dân khu vực.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng xung đột đã gây "những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng" ở Iran và các quốc gia Trung Đông.

"Trung Quốc quyết định cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Iran, Jordan, Lebanon và Iraq. Hy vọng điều này sẽ giúp giảm tình trạng khó khăn về nhân đạo mà người dân địa phương đang đối mặt. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự, đồng thời ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo lan rộng hơn nữa", ông Lâm nói.

Người dân đứng trước tòa nhà bị hư hại sau đòn tấn công vào Tehran, Iran ngày 15/3. Ảnh: AFP

Trung Quốc đang tìm cách làm trung gian hòa giải cho xung đột. Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Trung Đông đã kêu gọi giảm leo thang căng thẳng khi gặp Ngoại trưởng Arab Saudi. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng cho rằng chiến sự "đáng lẽ không được xảy ra" và kêu gọi chấm dứt giao tranh.

Iran và Lebanon chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột bùng phát hôm 28/2. Theo Bộ Y tế Lebanon, tính đến ngày 15/3, ít nhất 850 người đã thiệt mạng và hơn 2.100 người bị thương. Tại Iran, ước tính 1.200-1.400 người đã thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) hôm 16/3 cho biết cơ sở hạ tầng y tế ở Iran và Lebanon đã chịu thiệt hại đáng kể từ khi Mỹ, Israel phát động chiến dịch tấn công.

Tại Iran, hơn 230 cơ sở y tế và hơn 30 xe cứu thương đã bị hư hại hoặc phá hủy, nhiều nhân viên y tế thiệt mạng hoặc bị thương. 54.000 công trình dân sự bị hư hại, gồm nhà ở, cơ sở thương mại và trường học.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã xảy ra 28 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Lebanon trong hai tuần qua, khiến 30 người thiệt mạng và 35 người bị thương.

Hơn 830.000 người ở miền nam Lebanon, tương đương khoảng 14% dân số, trong đó có 290.000 trẻ em, đã đăng ký là người di tản. "Nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa nhiều lần khi xung đột lan rộng sang các khu vực mới", OCHA cho hay.

Huyền Lê (Theo AFP, Xinhua)