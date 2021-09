Trung Quốc sắp sản xuất vaccine mRNA 'tốt hơn' hàng Mỹ

Trung Quốc sẽ sản xuất đại trà vaccine Covid-19 nội địa sử dụng công nghệ mRNA vào tháng sau, được mô tả tốt hơn vaccine của Pfizer và Moderna.

Truyền thông Trung Quốc hôm 8/9 đưa tin vaccine Covid-19 ARCoVax, sử dụng công nghệ mRNA do Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc hợp tác phát triển với hai hãng công nghệ sinh học trong nước là Abogen và Walvax, sẽ được sản xuất đại trà tại nhà máy ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, vào tháng sau.

Học sinh được tiêm vaccine Covid-19 tại một điểm tiêm chủng ở Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 5/9. Ảnh: Reuters.

Với vốn đầu tư 520 triệu nhân dân tệ (80 triệu USD), cơ sở sản xuất vaccine mRNA đầu tiên của Trung Quốc này có khả năng sản xuất 200 triệu liều mỗi năm. Chi phí bảo quản ARCoVax thấp hơn so với các vaccine nước ngoài do chỉ gồm một mũi duy nhất, có thể bảo quản trong nhiệt độ phòng một tuần, hoặc lâu hơn ở nhiệt độ 4 độ C.

Bên cạnh đó, truyền thông Trung Quốc cho biết so với những vaccine mRNA do Mỹ và Đức phát triển, ARCoVax an toàn hơn nhiều vì lựa chọn kháng nguyên chính xác hơn, đồng thời giúp sản sinh lượng kháng thể trung hòa cao hơn. ARCoVax đã được cấp phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối tại Mexico và Indonesia.

Giới chuyên gia Trung Quốc đánh giá những yếu tố này giúp ARCoVax trở nên vượt trội so với các vaccine Covid-19 sử dụng công nghệ mRNA do Pfizer-BioNTech và Moderna sản xuất, vốn đòi hỏi nhiệt độ bảo quản thấp hơn nhiều và cần kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt hơn. Các nguyên liệu thô cốt lõi và thiết bị cho vaccine cũng được sản xuất tại Trung Quốc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc hôm 9/9 còn xác nhận rằng các hãng vaccine trong nước đã khởi động nghiên cứu và phát triển cách để vaccine của họ ứng phó tốt hơn trước những biến chủng đáng lo ngại như Delta hay Beta.

Một nhà miễn dịch học tại Bắc Kinh đánh giá vaccine mRNA đầu tiên sẽ giúp thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng đại trà Covid-19 tại Trung Quốc, với khả năng nước này sử dụng nó làm mũi tiêm tăng cường.

Ánh Ngọc (Theo Global Times)