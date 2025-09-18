Trung Quốc ra mắt UAV chế tạo từ tiêm kích 'bản sao MiG-19'

UAV chế tạo trên cơ sở hoán cải tiêm kích J-6, bản sao của dòng MiG-19, xuất hiện tại triển lãm hàng không ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc.

Hình ảnh công bố hôm nay cho thấy máy bay không người lái (UAV) chế tạo trên cơ sở tiêm kích J-6 được chuyển đến địa điểm tổ chức triển lãm Hàng không Trường Xuân, dự kiến diễn ra ngày 19-23/9. Các kỹ sư đã tháo ghế ngồi của phi công trong buồng lái, dường như để nhường chỗ cho hệ thống điều khiển mới.

Theo một số chuyên gia, biến thể UAV J-6 có thể đảm nhận vai trò hỗ trợ chiến đấu cho tiêm kích có người lái. Sự xuất hiện của nó tại triển lãm cũng củng cố nhận định rằng quân đội Trung Quốc dự định hoán cải những chiến đấu cơ lạc hậu như J-6, J-7 và J-8 thành máy bay hỗ trợ chiến đấu.

Nguyên mẫu UAV J-6 Trung Quốc trưng bày trong ảnh công bố ngày 18/9. Ảnh: X/Rupprecht Deino

J-6 và J-7 được Trung Quốc chế tạo dựa trên tiêm kích MiG-19 và MiG-21 theo giấy phép do Liên Xô cung cấp. Trung Quốc sau đó nâng cấp và trang bị linh kiện nội địa cho chúng. J-8 là tiêm kích hạng nặng hai động cơ được phát triển từ kinh nghiệm trong dự án J-6 và J-7.

Giới chức Trung Quốc hồi năm 2018 từng hé lộ tham vọng chuyển đổi máy bay đời cũ thành UAV trợ chiến, đề cập tới các tiêm kích J-6, J-7, J-8 và cường kích Q-5.

Nghiên cứu công bố tháng 11/2022 của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell (MIAS), có trụ sở tại Mỹ, cho biết tiêm kích J-6 và J-7 đang nằm tại nhiều căn cứ dọc theo eo biển Đài Loan. Nếu được hoán cải thành UAV, chúng sẽ đóng vai trò tiên phong trong các chiến dịch nhằm vào đảo Đài Loan.

UAV chế tạo trên cơ sở tiêm kích cũ của Trung Quốc có thể mang tên lửa đối không, tên lửa chống hạm, bom phá đường băng và rocket. Các bầy UAV đông đảo sẽ làm cạn kiệt kho đạn phòng không của lực lượng phòng vệ Đài Loan trong trường hợp nổ ra xung đột.

Cận cảnh buồng lái nguyên mẫu UAV J-6 trong ảnh công bố ngày 18/9. Ảnh: X/Rupprecht Deino

"Tính đến tháng 12/2021, có thể xác định được 235 tiêm kích cũ tại cơ sở hoán cải và trên đường băng căn cứ Lư Sơn. Ước tính số lượng UAV trợ chiến J-6W tính đến tháng 4/2022 là 580 chiếc. Khoảng 20 UAV trợ chiến đã được không quân Trung Quốc biên chế vào tháng 11/2022", MIAS cho hay.

Liên Xô phát triển MiG-19 từ năm 1950 và chế tạo trong giai đoạn 1954-1968 với gần 2.200 chiếc xuất xưởng. Trung Quốc sản xuất J-6 vào năm 1958-1986 với hơn 4.500 chiếc đã hoàn thành.

J-6 có tốc độ tối đa 1.500 km/h, tầm bay 1.400 km và có thể tăng lên 2.200 km khi mang thùng dầu phụ, bán kính chiến đấu 640 km. Mỗi chiếc được trang bị ba pháo NR-30 cỡ nòng 30 mm, cùng 4 giá treo cho tên lửa đối không, bom và bệ phóng rocket.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, AP, AFP)