Trung Quốc phô diễn mẫu tiêm kích 'từng bắn hạ Rafale' ở Singapore

Đội bay Bát Nhất của Trung Quốc trình diễn kỹ năng với tiêm kích J-10C, mẫu phi cơ được Pakistan sử dụng trong xung đột với Ấn Độ năm ngoái.

6 tiêm kích hạng nhẹ J-10C Trung Quốc hôm 3/2 bay biểu diễn theo đội hình trên bầu trời Trung tâm Triển lãm Changi, địa điểm tổ chức Triển lãm Hàng không Singapore. Ngoài các màn xếp hình và xả khói màu trên không, hai phi cơ cũng thực hiện nhiều độc tác nhào lộn đơn.

Không quân Trung Quốc triển khai tổng cộng 7 tiêm kích J-10C và một máy bay tiếp dầu đến sự kiện, tất cả đã đáp xuống Singapore hôm 27/1.

Tiêm kích Trung Quốc 'từng bắn hạ Rafale' bay biểu diễn ở Singapore Các tiêm kích J-10C Trung Quốc bay biểu diễn ở Triển lãm Hàng không Singapore hôm 3/2. Video: Global Times

J-10 là tiêm kích đa nhiệm một động cơ thế hệ 4+ do Tập đoàn Máy bay Thành Đô phát triển. Đội bay Bát Nhất trang bị dòng J-10A từ năm 2009, trước khi chuyển loại lên dòng J-10C hiện đại hơn vào năm 2023.

Biến thể J-10C trang bị động cơ tiên tiến và radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) cùng nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa đối không PL-10 và PL-15.

Mẫu tiêm kích này thu hút sự chú ý sau khi Pakistan tuyên bố đã triển khai phi đội J-10C để bắn hạ 5 chiến đấu cơ Ấn Độ, trong đó có ít nhất một tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất, trong xung đột 4 ngày hồi tháng 5/2025. Đây là lần đầu xuất hiện thông tin tiêm kích J-10C hạ được mục tiêu trong thực chiến, cũng là lần đầu tiên máy bay Rafale bị bắn rơi trong chiến đấu.

Các tiêm kích J-10C Trung Quốc dàn hàng dưới đất tại sân bay Changi ở Singapore hôm 27/1. Ảnh: CCTV

Đội bay Trung Quốc tham gia Triển lãm Hàng không Singapore trong lúc Bắc Kinh đang tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu chiến đấu cơ, đặc biệt là tới các nước không thể mua những dòng máy bay phương Tây.

Truyền thông Trung Quốc nhận định thông tin về năng lực thực chiến sẽ giúp J-10C trở nên hấp dẫn hơn với các khách hàng tiềm năng, đặc biệt tại Đông Nam Á. Tháng 10/2025, xuất hiện thông tin cho rằng Indonesia đang cân nhắc chi 9 tỷ USD để mua 42 tiêm kích J-10C, song Jakarta sau đó cho biết chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tiêm kích J-10C Trung Quốc bay biểu diễn tại Singapore hôm 3/2. Ảnh: AFP

Ngoài J-10C, Trung Quốc cũng mang tới Triển lãm Hàng không Singapore năm nay mô hình thu nhỏ của tiêm kích J-35A, phiên bản dành cho không quân được phát triển từ chiến đấu cơ trên hạm J-35.

Triển lãm Hàng không Singapore được tổ chức hai năm một lần và là sự kiện hàng không có quy mô lớn nhất châu Á và thứ ba thế giới, chỉ sau triển lãm Le Bourget ở Pháp và Farnborough của Anh. Sự kiện năm nay diễn ra ngày 3-8/2.

Phạm Giang (Theo SCMP)