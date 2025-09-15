Trung Quốc nói Nvidia vi phạm luật chống độc quyền

Điều tra sơ bộ của Trung Quốc xác định hãng chip Nvidia (Mỹ) đã vi phạm luật chống độc quyền của nước này.

Thông tin được Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc công bố hôm thứ hai (15/9). Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ cách thức mà hãng chip Mỹ đã vi phạm. Họ cho biết sẽ tiếp tục cuộc điều tra.

Nvidia chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trung Quốc khởi xướng cuộc điều tra chống độc quyền với Nvidia vào tháng 12/2024. Động thái được giới phân tích cho là đòn trả đũa của Bắc Kinh với các biện pháp hạn chế ngành chip Trung Quốc của Washington.

Một chiếc điện thoại hiển thị logo Nvidia đặt trên bo mạch máy tính chụp ngày 6 /3/2023. Ảnh: Reuters

Cơ quan quản lý thị trường nước này cho biết nhà sản xuất chip này cũng bị nghi ngờ vi phạm các cam kết đã đưa ra trong quá trình mua lại công ty thiết kế chip Mellanox Technologies của Israel, theo các điều khoản được nêu trong thỏa thuận thương vụ vào năm 2020.

Theo luật chống độc quyền của Trung Quốc, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với mức phạt từ 1% đến 10% doanh số hàng năm, xác định theo năm trước án phạt. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 26/1, doanh thu của Nvidia tại Trung Quốc đạt 17 tỷ USD, chiếm 13% tổng doanh thu.

Kết luận điều tra sơ bộ của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh nước này đang tiến hành vòng đàm phán thuế quan với Mỹ tại Madrid (Tây Ban Nha). Trong đó, mặt hàng chip dự kiến được đưa vào thảo luận.

Cuối tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc đã khởi xướng thêm 2 cuộc điều tra về phân biệt đối xử và bán phá giá chip trong giao dịch sản phẩm này với Mỹ. Động thái diễn ra sau khi Washington bổ sung 23 công ty nước này vào danh sách thực thể bị hạn chế hôm 12/9, với lý do ảnh hưởng lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong danh sách, 2 công ty bị cáo buộc mua thiết bị sản xuất chip cho tập đoàn bán dẫn hàng đầu Trung Quốc SMIC.

Phiên An (theo Reuters)