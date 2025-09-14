Trung Quốc mở điều tra về giao dịch chip với Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc khởi xướng 2 cuộc điều tra về phân biệt đối xử và bán phá giá chip trong giao dịch sản phẩm này với Mỹ.

Cuộc điều tra chống bán phá giá nhằm vào một số loại chip tích hợp tương tự (analog IC) nhập khẩu từ Mỹ. Theo đó, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ tập trung rà soát một số chip giao diện hàng hóa (commodity interface IC) và chip điều khiển cổng (gate driver IC).

Chúng được ứng dụng phổ biến trong các thiết bị như máy trợ thính, bộ định tuyến Wi-Fi, cảm biến nhiệt độ và thường được sản xuất bởi các công ty như Texas Instruments và ON Semiconductor của Mỹ.

Công nhân sản xuất chip tại một nhà máy bán dẫn ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc năm 2021. Ảnh: AFP

Song song, cơ quan này công bố cuộc điều tra chống phân biệt đối xử nhằm vào ngành chip Trung Quốc. Theo Bắc Kinh, Mỹ đã áp đặt loạt biện pháp hạn chế liên quan đến chip, có dấu hiệu bảo hộ.

"Các biện pháp của Mỹ như hạn chế xuất khẩu và áp thuế đã cấu thành hành vi kiềm chế và chèn ép sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc", Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nhận định về chip máy tính tiên tiến và trí tuệ nhân tạo.

Hai cuộc điều tra được công bố sau khi Mỹ bổ sung 23 công ty Trung Quốc vào danh sách thực thể bị hạn chế hôm 12/9. Washington cho rằng những doanh nghiệp này ảnh hưởng lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong danh sách, 2 công ty bị cáo buộc mua thiết bị sản xuất chip cho tập đoàn bán dẫn hàng đầu Trung Quốc SMIC.

Động thái diễn ra ngay trước thềm đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại Madrid (Tây Ban Nha) từ ngày 14 đến 17/9. Bộ Thương mại Trung Quốc đặt câu hỏi về ý định của việc áp đặt trừng phạt dịp này, đồng thời kêu gọi Mỹ "lập tức sửa chữa các hành động sai lầm, chấm dứt chèn ép vô cớ" doanh nghiệp nước này.

"Trung Quốc sẽ có biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mình", cơ quan này tuyên bố.

Phiên An (theo Reuters, AP)