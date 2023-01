Trung Quốc nói Covid-19 'hạ nhiệt' trước Tết

Trung Quốc cho biết điều tồi tệ nhất đã qua trong cuộc chiến chống Covid-19, khi hàng triệu người chuẩn bị về quê ăn Tết.

"Gần đây, đợt bùng phát dịch bệnh trong nước ở mức tương đối thấp. Số lượng bệnh nhân nguy kịch trong các bệnh viện đang giảm dần, dù nhiệm vụ cứu chữa vẫn còn nặng nề", Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, người giám sát phản ứng của đất nước với dịch bệnh Covid-19, hôm 19/1 cho hay.

Bình luận của bà Tôn Xuân Lan được đưa ra vào đêm trước ngày diễn ra đợt di cư hàng năm lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, khi hàng triệu người ở thành phố về quê đón Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đầu tuần này cho biết ông lo ngại làn sóng người dân đổ về các vùng nông thôn vốn có hệ thống y tế yếu kém. Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo vệ người già, nhiều người trong số họ chưa được tiêm phòng đầy đủ.

Người dân về quê ăn Tết tại một ga đường sắt ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 16/1. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc báo cáo số ca nhập viện do Covid-19 tăng vọt trong tuần tính đến 15/1, lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, theo báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hôm 19/1. Số ca nhập viện tăng 70% so với tuần trước, lên 63.307, theo dữ liệu Trung Quốc gửi cho WHO

Nhưng trong cuộc họp báo ngày 19/1, quan chức y tế Trung Quốc cho biết số bệnh nhân nhập viện đã qua đỉnh điểm, với chưa đến 40% số người được điều trị trong tình trạng nguy kịch vào ngày 17/1, so với mức đỉnh được ghi nhận ngày 5/1.

Trung Quốc cuối tuần trước thông báo gần 60.000 người mắc Covid-19 đã chết trong bệnh viện từ 8/12 đến 12/1, cao hơn khoảng 10 lần so với công bố trước đó. Tuy nhiên, con số này không bao gồm những người chết tại nhà và một số bác sĩ ở Trung Quốc cho biết họ không khuyến khích ghi Covid-19 vào giấy chứng tử.

Huyền Lê (Theo Reuters)