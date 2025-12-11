Trung Quốc lập kỷ lục về tần suất phóng tên lửa vũ trụ

Trung Quốc phóng ba tên lửa Trường Chinh trong vòng 19 tiếng, phá vỡ kỷ lục về tần suất do SpaceX nắm giữ trước đó.

Chuỗi phóng bắt đầu lúc 6h11 ngày 9/12, khi tên lửa Trường Chinh 6A cất cánh từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Thái Nguyên, đưa lô vệ tinh băng thông rộng của mạng lưới Guowang lên quỹ đạo Trái Đất thấp. 11h41 cùng ngày, tên lửa Trường Chinh 4B đưa vệ tinh bí ẩn Yaogan 47 của quân đội Trung Quốc bay lên không gian từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền. Đến 23h08, tên lửa Trường Chinh 3B đưa vệ tinh mật TJSW-22 lên quỹ đạo từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương.

"Nhiệm vụ đã thành công mỹ mãn", Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC), đơn vị nhà nước vận hành dòng tên lửa đẩy Trường Chinh, tuyên bố sau vụ phóng vệ tinh TJSW-22. "Đây là lần phóng thành công thứ ba do tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc thực hiện, lập kỷ lục mới với ba lần phóng trong cùng một ngày".

Theo Independent, kỷ lục về chuỗi phóng nhanh nhất từng ghi nhận trước đây diễn ra vào tháng 3/2024, khi SpaceX phóng ba tên lửa Falcon trong 20 giờ 3 phút.

Tên lửa Trường Chinh 4B đưa vệ tinh Yaogan 47 lên không gian từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ngày 9/12. Ảnh: CCTV

Loạt vụ phóng hôm 9/12 nâng tổng số lần phóng quỹ đạo của Trung Quốc năm nay lên 83, phá vỡ một kỷ lục khác. Kỷ lục trước đó về số lần phóng trong một năm của Trung Quốc là 68, thiết lập vào năm ngoái. Tuy nhiên, đây không phải kỷ lục toàn cầu. Danh hiệu đó thuộc về Mỹ khi chỉ riêng SpaceX đã thực hiện 159 vụ phóng quỹ đạo trong năm nay, thậm chí đặt mục tiêu 178 vụ phóng đến cuối năm.

Trung Quốc đạt kỷ lục mới về tần suất phóng trong bối cảnh cơ quan vũ trụ nước này tích cực phát triển cơ sở hạ tầng trên quỹ đạo để trở thành cường quốc vũ trụ. Trung Quốc hiện có hơn 100 vệ tinh Guowang hoạt động, dự kiến tăng lên 13.000 trong những năm tới. Thiên Cung, trạm vũ trụ riêng của nước này, cũng đạt cột mốc mới trong năm nay khi lần đầu đón tàu giải cứu trong chiến dịch giải cứu khẩn cấp phi hành gia trên quỹ đạo.

Thu Thảo (Theo Space, Independent)