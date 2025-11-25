Trung Quốc phóng thành công 'xuồng cứu sinh' cho phi hành gia

Tên lửa Trường Chinh 2F đưa tàu Thần Châu 22 không người lái lúc 12h11 hôm nay (11h11 giờ Hà Nội) và hoàn thành ghép nối với trạm Thiên Cung.

Khoảng 10 phút sau khi phóng từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền, tàu vũ trụ tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo chỉ định. Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) tuyên bố vụ phóng thành công.

Khoảng 4 tiếng sau đó, CMSA xác nhận Thần Châu 22 hoàn thành ghép nối với trạm Thiên Cung. Con tàu dự kiến đưa phi hành đoàn Thần Châu 21 trở về Trái Đất vào năm 2026, sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng trên trạm, hoặc làm "xuồng cứu sinh" khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Tàu Thần Châu 22 phóng lên từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ngày 25/11. Ảnh: Xinhua

Tàu Thần Châu 22 không chở người nhưng mang theo vật tư thiết yếu gồm thực phẩm vũ trụ, thuốc men, nông sản tươi sống và phụ tùng thay thế cho trạm vũ trụ. Đáng chú ý, tàu còn mang theo thiết bị chuyên dụng để xử lý vết nứt cửa sổ trên khoang tàu Thần Châu 20.

Vụ phóng Thần Châu 22 đánh dấu một số cột mốc quan trọng như: chuyến bay thứ 610 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh, nhiệm vụ thứ 38 của chương trình không gian có người lái Trung Quốc và lần đầu chứng minh năng lực phóng tàu khẩn cấp.

Trước đó, tàu Thần Châu 20 bị nghi ngờ va chạm với các mảnh rác vũ trụ nhỏ. Để đảm bảo an toàn, các nhà chức trách quyết định hoãn chuyến "hồi hương" của phi hành đoàn Thần Châu 20, vốn sống trên trạm Thiên Cung từ ngày 24/4 và dự kiến trở về Trái Đất ngày 5/11.

Các phân tích hình ảnh, đánh giá thiết kế, mô phỏng và thử nghiệm trong hầm gió sau đó xác nhận cửa sổ khoang hồi quyển của tàu Thần Châu 20 xuất hiện những vết nứt nhỏ, nhiều khả năng do va chạm với mảnh vỡ bên ngoài. Sự hư hại này khiến tàu không đạt chuẩn an toàn để chở người về Trái Đất, do đó, nó vẫn ở lại trên trạm Thiên Cung để thực hiện thí nghiệm khoa học.

Chuyến "hồi hương" của phi hành đoàn Thần Châu 20 sau đó do tàu Thần Châu 21, cập bến trạm Thiên Cung ngày 31/10, thực hiện. Con tàu đã hạ cánh thành công xuống bãi đáp Dongfeng ở khu tự trị Nội Mông ngày 14/11. Phi hành đoàn Thần Châu 21 tiếp tục làm việc bình thường trên quỹ đạo, nhưng rơi vào tình cảnh bấp bênh vì không có tàu trở về nếu xảy ra chuyện khẩn cấp. Việc tàu Thần Châu 22 ghép nối thành công với trạm Thiên Cung giúp giải quyết lo ngại này.

Trung Quốc luôn áp dụng cơ chế "một tàu phóng, một tàu dự phòng" cho các nhiệm vụ có phi hành đoàn. Khi Thần Châu 21 cất cánh, tàu Thần Châu 22 và tên lửa đẩy Trường Chinh 2F đã ở chế độ chờ khẩn cấp tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền, sẵn sàng phóng khi cần.

Thu Thảo (Theo CGTN, Xinhua)