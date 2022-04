Trung Quốc lập kỷ lục truyền tin lượng tử 100 km

Các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện truyền tin trực tiếp an toàn lượng tử (QSDC) qua khoảng cách dài nhất thế giới.

Một người tham gia trải nghiệm hội thảo video lượng tử tại Hội thảo Công nghiệp Lượng tử 2021 ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Nhóm chuyên gia tại Đại học Thanh Hoa và Viện Khoa học Thông tin Lượng tử Bắc Kinh lập kỷ lục về khoảng cách truyền tin trực tiếp an toàn lượng tử (QSDC) dài nhất thế giới - 100 km. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Light: Science & Applications hôm 6/4.

Giáo sư Long Guilu tại Khoa Vật lý thuộc Đại học Thanh Hoa đề xuất giao thức đầu tiên cho truyền tin trực tiếp lượng tử vào năm 2000. Truyền tin trực tiếp lượng tử sử dụng các trạng thái lượng tử như một vật chuyên chở để mã hóa và truyền thông tin. Đây là một mẫu hình mới của truyền tin an toàn lượng tử.

"QSDC giúp truyền thông tin một cách an toàn và đáng tin cậy qua một kênh lượng tử có cả nhiễu và nghe trộm. So với truyền tin cổ điển chỉ quan tâm đến việc truyền thông tin đáng tin cậy qua một kênh nhiễu, QSDC có thêm khả năng đảm bảo tính an toàn bằng cách sử dụng những đặc tính của vật chuyên chở thông tin lượng tử", nhóm nghiên cứu cho biết.

QSDC đã tiến bộ nhanh chóng trong những năm gần đây. Đối với ứng dụng thực tế, điều quan trọng là phải nâng cao hiệu quả, ví dụ như khoảng cách liên lạc và tỷ lệ thông tin an toàn. Trước đột phá của nhóm nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa và Viện Khoa học Thông tin Lượng tử Bắc Kinh, khoảng cách QSDC dài nhất từng công bố là 18 km.

"QSDC đã thu hút nhiều sự chú ý và trở thành một trong những 'ứng viên' nặng ký nhất cho việc liên lạc an toàn trong tương lai. Công nghệ này có tiềm năng lớn cho liên lạc không dây 6G", nhóm nghiên cứu nhận định.

Trung Quốc đang thúc đẩy các ứng dụng công nghiệp của công nghệ lượng tử. Nước này đã đạt được nhiều đột phá trong công nghệ lượng tử những năm gần đây, bao gồm vệ tinh lượng tử đầu tiên trên thế giới, đường dây truyền tin lượng tử 2.000 km giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học đầu tiên trên thế giới.

Thu Thảo (Theo CGTN)