Trung Quốc khoe tiêm kích tàng hình cất hạ cánh trên tàu sân bay

Trung Quốc công bố video tiêm kích J-35, J-15T và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 thử nghiệm cất hạ cánh trên tàu sân bay Phúc Kiến.

Truyền thông Trung Quốc ngày 22/9 công bố video cuộc thử nghiệm trên biển của tàu sân bay Phúc Kiến, cho thấy hoạt động của máy phóng điện từ (EMALS) cùng hệ thống cáp hãm đà trên chiến hạm.

Đoạn đầu video cho thấy tàu Phúc Kiến di chuyển, trên boong có ít nhất một tiêm kích hạm tàng hình J-35, một chiến đấu cơ trên hạm J-15T và một máy bay cảnh báo sớm KJ-600. Máy bay KJ-600 di chuyển đến vị trí xuất phát, xòe cánh rồi phóng khỏi boong tàu nhờ hệ thống EMALS.

J-35 lần đầu cất hạ cánh trên tàu sân bay Các máy bay thử nghiệm cất hạ cánh trên tàu sân bay Phúc Kiến trong video công bố ngày 22/9. Video: Xinhua, CCTV

Một tiêm kích J-35 đáp xuống tàu Phúc Kiến rồi được chuyển vào khoang chứa, sau đó trở lại boong tàu, di chuyển vào vị trí và cất cánh ở chế độ tăng lực tối đa. Đây là lần đầu Trung Quốc công bố hình ảnh J-35 hoạt động trên tàu sân bay.

"USS Gerald R. Ford là tàu sân bay đầu tiên của Mỹ được trang bị EMALS, song chiến hạm tới nay chưa phóng được tiêm kích F-35C nào. Điều đó khiến J-35 trở thành tiêm kích tàng hình đầu tiên cất cánh bằng EMALS, còn F-35C có thể không làm được điều tương tự trong vài năm tới", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho biết.

Một tiêm kích hạm J-15T cũng thực hiện các khoa mục tương tự chiếc J-35 trước đó.

Tiêm kích J-35 di chuyển trên sàn tàu sân bay Phúc Kiến trong ảnh công bố ngày 22/9. Ảnh: PLAN

Video còn cho thấy ít nhất ba chiếc J-15 và hai tiêm kích J-35 bay theo đội hình, cũng như tàu sân bay Phúc Kiến thực hành nội dung ngoặt gấp trên biển.

J-35 là tiêm kích hạm thế hệ tiếp theo của Trung Quốc với thiết kế tàng hình và có thể cất cánh trên tàu sân bay trang bị máy phóng. J-35 lần đầu ra mắt tại triển lãm hàng không ở Chu Hải tháng 11/2024, được phát triển từ nguyên mẫu FC-31 với hình dáng gần giống mẫu F-35 của Mỹ.

Máy bay KJ-600 làm nhiệm vụ cảnh báo sớm và chỉ huy trên không, hỗ trợ hoạt động của tàu sân bay, tương tự vai trò của mẫu E-2 Hawkeye trong biên chế hải quân Mỹ. KJ-600 được đánh giá có kích thước và thiết kế tổng thể tương đồng E-2.

Máy bay KJ-600 đáp xuống tàu sân bay Phúc Kiến trong ảnh công bố ngày 22/9. Ảnh: PLAN

J-15T là biến thể hỗ trợ cất cánh bằng máy phóng của dòng J-15, được trang bị hệ thống điện tử mới hơn so với phi cơ nguyên bản. Trung Quốc phát triển dòng J-15 từ nguyên mẫu không hoàn chỉnh T-10K-3 của dòng tiêm kích hạm Su-33 được nước này mua lại của Ukraine vào năm 2001.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, Xinhua, CCTV)