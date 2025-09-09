Trung Quốc khoe dàn tên lửa của tiêm kích hạm tàng hình

Truyền thông Trung Quốc nói tiêm kích hạm J-35 mang được 6 tên lửa ở khoang vũ khí trong thân, có thể là dòng PL-15 với tầm bắn 300 km.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cuối tuần trước phát sóng chương trình cho thấy các nhà thiết kế thảo luận về điểm tương đồng và khác biệt giữa tiêm kích hạm J-35 với phiên bản dành cho không quân J-35A. Họ tiết lộ một số bộ phận được thiết kế để dùng cho cả hai biến thể, giúp quá trình phát triển diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Chương trình cũng cho thấy mô hình tiêm kích J-35 với cánh gập và móc hãm ở đuôi, các đặc điểm hỗ trợ hoạt động trên tàu sân bay, cùng khoang chứa được 6 tên lửa. Không rõ đây là loại vũ khí nào, song giới quan sát nhận định tiêm kích J-35 có thể mang được tên lửa đối không PL-15 với khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 300 km.

Mô hình tiêm kích J-35 trong video đăng hôm 4/9. Video: CCTV

"Trọng tâm trong thiết kế của J-35 là khả năng tàng hình và chiến đấu ngoài tầm nhìn", Zhang Zhonghao, chuyên gia của Viện Nghiên cứu và Thiết kế Máy bay Thẩm Dương, hãng phát triển dòng J-35, cho hay.

Zhang nhấn mạnh tiêm kích J-35 cũng có khả năng không chiến tốt ở cự ly gần, giúp tăng cơ hội sống sót cho phi công và nâng xác suất tiêu diệt mục tiêu. Theo chuyên gia này, những chiếc J-35 có khả năng cất cánh từ tàu sân bay Phúc Kiến trang bị máy phóng điện từ, cũng như chiến hạm Sơn Đông và Liêu Ninh sử dụng thiết kế cầu nhảy kiểu cũ.

Ai Zhiqiang, người tham gia thiết kế phiên bản J-35A, nói rằng tiêm kích hạm J-35 dùng thiết kế buồng lái theo tiêu chuẩn của hải quân, phần mềm cũng được tùy chỉnh cho phù hợp và không giống phiên bản J-35A. Cần điều khiển của J-35 được đặt ở chính giữa, còn J-35A dùng tay lái đặt bên sườn buồng lái.

Tiêm kích J-35 trong bức ảnh đăng hồi tháng 6. Ảnh: X/Alfa_Particle

J-35 được phát triển từ nguyên mẫu FC-31 của Công ty Máy bay Thẩm Dương. Nó có kích thước nhỏ hơn J-20, nhưng được ứng dụng những công nghệ tàng hình và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay.

Cả hai phiên bản J-35 đều góp mặt trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh hồi đầu tháng. Giới chức Trung Quốc bày tỏ kỳ vọng dòng J-35 không chỉ là đối thủ cạnh tranh, mà còn có thể vượt mặt chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ.

Phạm Giang (Theo CCTV, Naval News)