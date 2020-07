Trung Quốc khánh thành cơ quan an ninh ở Hong Kong

Trung Quốc biến khách sạn Metropark thành trụ sở Phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia, bắt đầu hoạt động công khai tại Hong Kong từ sáng nay.

"Phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia của chính quyền trung ương ở Đặc khu Hành chính Hong Kong được khánh thành tại đây vào sáng nay", hãng thông tấn Xinhua đưa tin. Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam và Trưởng phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia Trịnh Nhạn Hùng đều tới dự lễ khánh thành trụ sở mới.

Trụ sở Phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Hong Kong được chuyển đổi từ khách sạn Metropark, tòa nhà chọc trời nằm trong khu mua sắm và thương mại nhộn nhịp của Vịnh Causeway và nhìn ra Công viên Victoria. Công viên này là địa điểm thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình trong nhiều năm qua.

Quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong dự lễ khánh thành trụ sở Phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Hong Kong hôm nay. Ảnh: Xinhua.

Một tấm biển mang tên cơ quan an ninh đã được công bố sáng sớm nay trước các quan chức chính quyền và cảnh sát Hong Kong. Cảnh sát sử dụng hàng rào nhựa màu xanh chặn các con đường quanh khách sạn.

Quốc kỳ Trung Quốc được treo trên cột cờ bên ngoài tòa nhà, trong khi một tấm biển mang biểu tượng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được dựng lên đêm qua.

Văn phòng sẽ giám sát việc chính quyền Hong Kong thực thi luật an ninh mới, xử phạt các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài. Luật cũng cho phép nhân viên an ninh đại lục ở Hong Kong quyền điều tra và truy tố tội phạm an ninh cũng như cho phép dẫn độ người phạm tội về đại lục để xét xử.

Luật an ninh Hong Kong được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký phê chuẩn chiều 30/6 sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua tại kỳ họp lần thứ 20. Chính quyền Hong Kong cũng thông qua và công bố chi tiết các điều khoản của luật mới sau đó vài giờ.

Đoàn xe của khách mời đi vào trụ sở Phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Hong Kong để dự lễ khánh thành hôm nay. Ảnh: AFP.

Luật này hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Trước khi luật an ninh mới được ban hành, các cơ quan an ninh của Trung Quốc đại lục không thể hoạt động trong lãnh thổ Hong Kong. Hiện không có nhiều thông tin về văn phòng này, trừ trưởng phòng Trịnh Nhạn Hùng được bổ nhiệm cuối tuần trước. Hai phó phòng là Lý Giang Chu và Tôn Thanh Dã.

Huyền Lê (Theo AFP)