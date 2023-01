Trung Quốc kêu gọi EU công bằng khi đánh giá tình hình Covid-19

Trung Quốc kêu gọi EU "khách quan và công bằng" khi đánh giá tình hình Covid-19 tại nước này, trong bối cảnh Bắc Kinh nới lỏng biện pháp chống dịch.

"Liên minh châu Âu (EU) nên lắng nghe nhiều hơn các tiếng nói hợp lý và đánh giá các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh của Trung Quốc một cách khách quan, công bằng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay ở Bắc Kinh.

Bình luận được bà Mao đưa ra sau khi EU ngày 4/1 khuyến nghị người đến từ Trung Quốc nên có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành đến các nước thành viên liên minh. EU cũng sẽ xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên với hành khách và phân tích mẫu nước thải trên các chuyến bay từ Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 22/12/2022. Ảnh: AFP

Sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp ứng phó Covid-19 từ ngày 7/12, nhiều địa phương nước này đang đối mặt đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. Tình trạng này khiến một số quốc gia thận trọng trong việc cho phép hành khách từ Trung Quốc nhập cảnh, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Số khác thông báo tiếp tục theo dõi tình hình, như Philippines, hoặc không yêu cầu người từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính, như New Zealand.

Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ trích yêu cầu xét nghiệm Covid-19 mà một số nước áp đặt với người từ Trung Quốc là "phân biệt đối xử". Tờ báo cho rằng một số kênh truyền thông và chính trị gia phương Tây "không bao giờ hài lòng", bất kể Trung Quốc thực hiện biện pháp chống dịch nào.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3/1 đã mời các nhà khoa học Trung Quốc dự một cuộc họp trực tuyến với nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO về tình hình dịch. Michael Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO, ngày 4/1 cho rằng các dữ liệu về lây nhiễm Covid-19 của Trung Quốc là chưa đầy đủ, sau khi Bắc Kinh thu hẹp các tiêu chí để phân loại trường hợp tử vong vì nCoV.

Trung Quốc ngày 5/1 nhấn mạnh nước này đã minh bạch số liệu về Covid-19 với cộng đồng quốc tế, kêu gọi WHO giữ lập trường khoa học, khách quan và công bằng, đóng vai trò tích cực trong cách thế giới ứng phó thách thức từ đại dịch.

Như Tâm (Theo Reuters)