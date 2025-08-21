Trung Quốc huy động hàng trăm khí tài tham gia duyệt binh

Quân đội Trung Quốc cho biết hàng trăm máy bay, phương tiện cơ giới và hàng chục nghìn quân nhân sẽ tham gia duyệt binh tại Bắc Kinh ngày 3/9.

Trong cuộc họp báo ngày 20/8, các quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ huy động hàng chục nghìn người cùng hàng trăm máy bay và phương tiện cơ giới, trong đó có tiêm kích và oanh tạc cơ chiến lược, cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật, dự kiến diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh ngày 3/9.

Quân đội Trung Quốc sẽ ra mắt nhiều loại khí tài ở sự kiện, trong đó có vũ khí siêu vượt âm, xe tải với hệ thống đánh chặn thiết bị bay không người lái, xe tăng thế hệ mới và máy bay cảnh báo sớm phục vụ nhóm tác chiến tàu sân bay.

Máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 và tiêm kích J-10 bay qua Bắc Kinh trong lễ duyệt binh tháng 10/2019. Ảnh: AFP

"Các vũ khí và trang thiết bị quân sự sẽ thể hiện đầy đủ năng lực của quân đội Trung Quốc trong thích ứng với tiến bộ công nghệ, các mô hình tác chiến đang phát triển và khả năng giành chiến thắng trong những cuộc xung đột tương lai", thiếu tướng Ngô Trạch Khỏa, phó trưởng ban tổ chức duyệt binh, cho biết.

Theo các quan chức Trung Quốc, những vũ khí mới sẽ chiếm một phần đáng kể trong số khí tài tham gia lễ duyệt binh. Trung Quốc chưa công bố số lượng cụ thể binh sĩ, vũ khí và trang thiết bị được huy động tham gia sự kiện. Trong lễ duyệt binh năm 2015, hơn 12.000 binh sĩ Trung Quốc và một số nước đã diễu hành qua quảng trường Thiên An Môn.

Binh sĩ Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh tại Bắc Kinh tháng 10/2019. Ảnh: CGTN

Lễ duyệt binh tại Bắc Kinh ngày 3/9 dự kiến kéo dài 70 phút với 45 khối. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ theo dõi sự kiện tại quảng trường Thiên An Môn cùng một số lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Giới chức Bắc Kinh từ đầu tháng này đã siết chặt an ninh tại khu vực trung tâm thành phố khi các buổi tập luyện đầu tiên diễn ra.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, Xinhua)