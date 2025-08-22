Trung Quốc giảm phát thải 1% carbon nhờ điện tái tạo

Nhờ gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo, lượng phát thải carbon của Trung Quốc giảm 1% nửa đầu năm và được đánh giá "có ý nghĩa toàn cầu".

Thông tin được Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và Không khí sạch (CREA) trụ sở tại Helsinki (Phần Lan) công bố hôm 21/8. Trong các nguồn thải, phát thải từ điện - nguồn khí nhà kính lớn nhất tại Trung Quốc, giảm 3%. Các ngành vật liệu xây dựng, kim loại, xi măng và thép cũng bớt gây ra ô nhiễm.

Trung Quốc là nước phát thải CO2 lớn nhất thế giới, từng ghi nhận giảm vào các giai đoạn suy thoái kinh tế, gần nhất vào năm 2022 do Covid-19. Tuy nhiên, chuyên gia Lauri Myllyvirta của CREA chỉ ra điều khác biệt lần này là nhu cầu điện tăng 3,7% nhưng phát thải vẫn ít hơn.

Nguyên nhân bởi sản lượng điện bổ sung từ năng lượng mặt trời, gió và hạt nhân tăng nhanh, trong khi điện than giảm 3%. "Lần này thực sự là xu hướng giảm mang tính cấu trúc trong phát thải của Trung Quốc", ông nhận định.

Một trang trại điện mặt trời ở Đôn Hoàng, Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Li Shuo, Giám đốc Trung tâm khí hậu Trung Quốc thuộc Viện Chính sách xã hội châu Á tại Washington (Mỹ) mô tả lượng phát thải carbon chững lại là bước ngoặt trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

"Đây là khoảnh khắc có ý nghĩa toàn cầu, mang lại tia hy vọng hiếm hoi trong bức tranh khí hậu ảm đạm", ông nhận định. Ngoài ra, điều này cũng cho thấy việc giảm phát thải trong khi vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế là khả thi, theo ông Li.

Theo CREA, Trung Quốc đã lắp đặt 212 GW điện mặt trời trong 6 tháng đầu năm, nhiều hơn toàn bộ công suất 178 GW của Mỹ tính đến hết 2024. Loại này đã vượt thủy điện và dự kiến cả điện gió trong năm nay, trở thành nguồn năng lượng sạch lớn nhất nước này.

7 tháng đầu năm, điện mặt trời và điện gió chiếm 23% tổng sản lượng điện Trung Quốc, so với mức 19% của cùng kỳ 2024. Cùng giai đoạn, sản lượng của hai nguồn năng lượng lại tăng 27%, vượt xa mức tăng 4% tổng nhu cầu điện.

Giới chuyên gia lạc quan rằng lượng khí thải carbon của Trung Quốc có thể đạt đỉnh trước 2030. Tuy nhiên, theo ông Lauri Myllyvirta, để nước này đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060, lượng khí thải cần giảm trung bình 3% trong 35 năm tới.

Ông Li Shuo cảnh báo rằng việc nước này còn phụ thuộc nhiều vào than đá vẫn là mối đe dọa với tiến bộ khí hậu. Ông khuyến nghị nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cần chuyển dịch sang các lĩnh vực ít thâm dụng tài nguyên hơn. "Vẫn còn một chặng đường dài phía trước", ông nói.

Phiên An (theo Reuters, AP)