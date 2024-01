Trung Quốc ghi nhận năm nóng kỷ lục

Trung Quốc cho biết nhiệt độ trung bình năm 2023 tại nước này nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu.

Nhiệt độ trung bình toàn quốc năm 2023 là 10,7 độ C, vượt kỷ lục 10,5 độ C thiết lập năm 2021, đài truyền hình trung ương CCTV dẫn thông tin từ Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc hôm nay. "Nhiệt độ tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn 0,5-1 độ C".

127 trạm thời tiết quốc gia ở Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ ngày cao kỷ lục trong năm 2023. Thành phố Bắc Kinh tháng 7 ghi nhận 27 ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35 độ C, phá kỷ lục đã tồn tại 23 năm. Thủ đô của Trung Quốc tiếp tục có ngày cuối tháng 10 nóng nhất lịch sử sau đó.

Một phụ nữ dùng miếng dán lạnh chống nóng tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23/6/2023. Ảnh: Reuters

Ngoài nắng nóng kỷ lục, miền bắc Trung Quốc năm nay còn bị lũ lụt tàn phá. Mùa đông cũng lạnh bất thường, nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ tháng 12 thấp kỷ lục, buộc giới chức nước này phải phát cảnh báo.

"Năm 2024 có thể nóng hơn và thời tiết cực đoan có thể xuất hiện thường xuyên hơn, mạnh mẽ hơn", Zhou Bing, chuyên gia trưởng tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, dự báo hồi cuối tháng 12.

Thế giới năm 2023 cũng xảy ra nhiều hiện tượng cực đoan như sóng nhiệt, hạn hán, cháy rừng. Các nhà khoa học cho biết Trái Đất ấm lên, chủ yếu do đốt nhiên liệu hóa thạch, đang làm trầm trọng thêm hình thái thời tiết khắc nghiệt trên toàn cầu.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)