Trung Quốc dùng thị thực K hút nhân tài công nghệ

Thị thực K có hiệu lực từ ngày 1/10, cho phép nhân tài công nghệ đến Trung Quốc làm việc mà không gặp nhiều rào cản pháp lý.

Được công bố tháng 8 và có hiệu lực từ tháng sau, thị thực K nhắm đến những sinh viên trẻ tốt nghiệp ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM) nước ngoài. Những người này được phép nhập cảnh, cư trú và làm việc mà không cần có xác nhận lời mời làm việc từ công ty chủ quản. Nghĩa là họ có thể chủ động đến Trung Quốc để xin việc nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định.

Ảnh visa Trung Quốc trên một cuốn hộ chiếu. Ảnh: China Daily

Theo Reuters, thị thực K là cách "tìm vận may" của Trung Quốc trong bối cảnh đang cạnh tranh gay gắt với Mỹ về công nghệ. Việc thị thực mới sắp có hiệu lực được đánh giá giúp Bắc Kinh thu hút nhiều nhân tài hơn, đặc biệt là những người đang tìm kiếm lựa chọn thay thế việc đến Mỹ.

Trong khi đó, đầu tháng 9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các công ty phải trả 100.000 USD mỗi năm cho những người có H-1B, loại thị thực được công ty công nghệ sử dụng để thuê lao động nước ngoài có tay nghề cao.

"Mỹ đã tự bắn vào chân mình với H1-B. Đây là lúc thích hợp cho thị thực K của Trung Quốc", Michael Feller, chiến lược gia tại công ty tư vấn Geopolitical Strategy, nói với Reuters.

Một số chuyên gia về di trú đánh giá sức hấp dẫn chính của thị thực K là không yêu cầu phải có nhà tuyển dụng bảo lãnh - yếu tố rào cản khi nhắc đến H1-B. Thị thực H-1B đòi hỏi sự bảo lãnh của bên sử dụng lao động và được cấp theo hình thức "xổ số" với 85.000 suất mỗi năm. Mức phí mới 100.000 USD có thể tiếp tục làm nản lòng những người nộp đơn lần đầu.

"Thị thực K hấp dẫn với chuyên gia STEM ở Ấn Độ, những người đang tìm các lựa chọn thị thực linh hoạt và hợp lý", Bikash Kali Das, sinh viên Ấn Độ đang theo học tại Đại học Tứ Xuyên, nhận xét.

Tuy vậy, thị thực K vẫn có hạn chế. Trong phần hướng dẫn, chính phủ Trung Quốc đề cập đến yêu cầu tuổi tác, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc nhưng bị đánh giá "mơ hồ", chưa chi tiết. Ngoài ra, không có thông tin chi tiết về các ưu đãi tài chính, hỗ trợ việc làm, thường trú nhân hoặc bảo lãnh gia đình. Không như Mỹ, Trung Quốc hiện không cấp quyền công dân cho hầu hết người nước ngoài.

Ngôn ngữ cũng được đánh giá là rào cản với những ai muốn tới Trung Quốc làm việc. Đa số công ty công nghệ tại đây sử dụng tiếng Trung thay vì tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác, do đó người lao động buộc phải thông thạo thứ tiếng này từ đầu.

Dù vậy, giới chuyên gia đánh giá Trung Quốc sẽ sớm bổ sung nhân tài công nghệ mới bên cạnh nguồn nhân lực chất lượng cao có sẵn. "Nếu Trung Quốc có thể thu hút được dù chỉ một phần nhỏ nhân tài công nghệ toàn cầu, nước này sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến", Feller của Geopolitical Strategy nói thêm.

Bảo Lâm (theo Reuters)