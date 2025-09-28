Trung Quốc ứng dụng AI cách mạng hóa trồng trọt

Nhiều tập đoàn lớn ở Trung Quốc đang tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn cùng với máy móc nông nghiệp hiện đại vào canh tác, thay đổi nông nghiệp theo hướng khoa học và hiệu quả hơn.

Nông dân ở tỉnh Giang Tô sử dụng máy thu hoạch lúa. Ảnh: VCG

AI, robot quản lý cây trồng

Tại Tập đoàn Hạt giống Quốc gia Trung Quốc, các nhà nghiên cứu sử dụng hệ thống đám mây để theo dõi cánh đồng từ xa, thu thập dữ liệu thời gian thực về tình trạng phát triển của cây trồng, qua đó giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh và tối ưu hóa quy trình trồng trọt.

Một đột phá đáng chú ý nằm trong lĩnh vực phát triển giống lúa lai. Thông thường, các nhà lai tạo phải thử nghiệm hàng nghìn tổ hợp để tìm ra giống lai ưu việt. Hiện nay, phân tích gene dựa trên AI dự đoán các tổ hợp có năng suất cao trước khi bắt đầu thử nghiệm thực địa. "Chúng tôi đã chuyển từ gieo trồng dựa trên kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu", Li Huihui, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Nanfan Quốc gia thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết.

Sự ra đời của mô hình ngôn ngữ lớn tập trung vào hạt giống "Fengdeng" phát triển bởi Phòng thí nghiệm Quốc gia vịnh Tam Á ở Hải Nam cũng cung cấp hiểu biết chuyên sâu về chăn nuôi, canh tác và xu hướng công nghiệp cho nông dân.

Chuyển đổi đáng chú ý trong nông nghiệp Trung Quốc là đưa AI và robot vào quản lý cây trồng. Tại công viên nông nghiệp hiện đại ở quận Tân Đô, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, các robot kiểm tra tự động thay thế con người trong công việc tuần tra cánh đồng lúa, có thể xác định sâu gây hại và dịch bệnh với độ chính xác cao nhờ trang bị mô hình AI cao cấp.

"Robot kiểm tra có thể di chuyển tự động dọc theo lộ trình định sẵn. Trong hành trình đó, nó thu thập dữ liệu bằng camera bù sáng có sẵn. Thông qua tích hợp dữ liệu này với cơ sở dữ liệu của mô hình AI, nó có thể xác định sâu gây hại và dịch bệnh. Ví dụ, dựa trên ảnh do robot chụp, nó có thể nhận dạng ốc bươu vàng", Lai Shiyang, thành viên của nhóm phát triển robot kiểm tra, chia sẻ.

Tại Cung Lai, tỉnh Tứ Xuyên, hệ thống công nghệ cao mang tên "bộ não thông minh" cho phép kỹ thuật viên nông nghiệp giám sát từ xa những đồng lúa lớn. Hệ thống này thu thập dữ liệu về đất, môi trường và sức khỏe cây trồng, truyền tải lên nền tảng đám mây để mô hình AI phân tích thông tin và đưa ra gợi ý. Nó dự báo sự phát triển của cây trồng, ước tính năng suất và thậm chí dự đoán sự bùng phát sâu bệnh trước 7-10 ngày, giúp nông dân chuyển từ các biện pháp đối phó sang chủ động quản lý.

Tổn thất thu hoạch giảm, thu nhập của người dân tăng

Ngoài hệ thống AI, các công cụ mới đang tăng cường đáng kể hiệu quả thu hoạch hoa màu. Tại một ngôi làng ở huyện Vận Thành, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, máy thu hoạch ngô có thể thu thập đồng thời gốc và hạt giúp giảm đáng kể chi phí lao động. Không hao phí nhân công để xử lý gốc cây, cỗ máy thu thập và băm nhỏ bộ phận này để dùng làm thức ăn chăn nuôi, tạo ra nền kinh tế tuần hoàn giữa nông nghiệp và chăn nuôi.

Theo Wu Tao, giám đốc trung tâm dịch vụ máy móc nông nghiệp ở Vận Thành, nhờ quảng bá và ứng dụng rộng rãi máy móc mới trong huyện, tổn thất thu hoạch ngô giảm xuống dưới 2%, đồng thời tăng thu nhập của nông dân tăng thêm mỗi năm khoảng 8,4 triệu USD.

Những đổi mới tương tự cũng diễn ra ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, nơi máy thu hoạch ngô thông minh trang bị bánh xích cao su giúp thu hoạch ngô nhẹ nhàng, giảm thiểu hư hại và đảm bảo sản phẩm chất lượng cao hơn. Theo Ye Tong, giám đốc phòng thí nghiệm thiết bị máy móc thu hoạch tại Viện Khoa học Kỹ thuật Máy móc Nông nghiệp Hắc Long Giang, máy thu hoạch ngô là sản phẩm được phát triển độc lập trong nước.

Tại cánh đồng do Công ty Nông trại Qixing thuộc Tập đoàn Beidahuang ở Hắc Long Giang quản lý, máy bay không người lái đánh giá tốc độ chín của lúa, lập bản đồ để hướng dẫn thu hoạch. Trên bản đồ, màu đỏ có nghĩa là cây trồng đã chín và sẵn sàng thu hoạch trong khi màu xanh lá cây đánh dấu cây trồng cần thêm thời gian để phát triển. Kết hợp với nền tảng AI, máy bay không người lái theo dõi mọi giai đoạn phát triển của cây trồng từ gieo hạt và bón phân đến kiểm soát sâu bệnh và thu hoạch, người nông dân có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, cải thiện hiệu quả, giảm lãng phí và nâng cao năng suất tổng thể.

An Khang (Theo CGTN, Global Times)