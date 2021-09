Trung Quốc dừng nhập thanh long Việt Nam

Do phát hiện nCoV trên bao bì bọc thanh long, chính quyền Đông Hưng (Quảng Tây) thông báo dừng nhập khẩu 7 ngày tại cầu phao tạm Đông Hưng.

Ngày 16/9, Bộ Công Thương cho biết phía Trung Quốc sẽ dừng thông quan trong 7 ngày (15-21/9). Họ phát hiện virus trên bao bì bọc quả thanh long và thùng carton đựng thanh long nhập từ Việt Nam.

Theo thông báo của phía Đông Hưng, sau 23h ngày 21/9, thanh long sẽ tự động được khôi phục thông quan. Tuy nhiên, nếu phía Trung Quốc xét nghiệm PCR và tiếp tục phát hiện nCoV trên thanh long hoặc mặt hàng khác thì họ sẽ gia hạn dừng thông quan thêm 1 tuần với mặt hàng đó. Trường hợp hàng nông sản xuất khẩu bị phát hiện 3 lần dương tính, thời gian tạm dừng thông quan là 4 tuần.

Trước thực tế này, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long trao đổi với đối tác Trung Quốc để thay đổi địa điểm giao nhận hàng phù hợp. Bộ cũng đề nghị các tỉnh, doanh nghiệp chủ động kiểm tra, rà soát quy trình thu hoạch, đóng gói, chế biến và vận chuyển nông sản, nhất là trái cây để tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Gần đây Trung Quốc liên tục đưa ra động thái siết nhập khẩu, kiểm dịch với trái cây Việt Nam xuất sang Trung Quốc do lo ngại Covid-19. Tình huống tương tự đã từng xảy ra với trái thanh long Long An xuất sang Trung Quốc hồi tháng 7, đầu tháng 8. Các doanh nghiệp cho biết, họ chịu nhiều thiệt hại do "lệnh" dừng thông quan này từ phía Trung Quốc.

Anh Minh