Trung Quốc điều tra hoạt động thương mại của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đã khởi động hai cuộc điều tra các chính sách của Mỹ gây cản trở dòng chảy hàng hóa nước này.

Các cuộc điều tra của Trung Quốc kéo dài trong vòng 6 tháng hoặc hơn. Ngày 27/3, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đây là động thái "đối ứng" với hai cuộc điều tra của Mỹ dựa trên Điều 301 Đạo luật Thương mại 1974. Sau khi có kết quả, nước này sẽ đưa ra chính sách tương ứng để bảo vệ quyền lợi của nước này.

Dù vậy, động thái này cho thấy Bắc Kinh chưa trả đũa ngay lập tức các cuộc điều tra Mỹ mới phát động.

Tàu container tại cảng Diêm Điền (Quảng Đông, Trung Quốc) tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Ngày 11/3, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết đã mở một cuộc điều tra về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại 16 đối tác. Đó là 16 đối tác, trong đó có Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan...

Một ngày sau, Mỹ tiếp tục khởi động một cuộc điều tra khác theo Mục 301, nhằm cấm nhập khẩu vào đây các hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Cuộc điều tra này liên quan tới hơn 60 quốc gia.

Các động thái này nhằm khôi phục sức ép thuế nhập khẩu sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tháng trước bác bỏ các loại thuế Tổng thống Donald Trump áp đặt dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Kết quả điều tra có thể dẫn tới áp thuế mới ngay trong mùa hè năm nay.

Greer cho biết ông hy vọng hoàn tất các cuộc điều tra trước khi mức thuế tạm thời mà Mỹ áp dụng hết hiệu lực vào tháng 7. Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% trong 150 ngày, viện dẫn thẩm quyền theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc trải qua một năm sóng gió, sau khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2. Việc Washington liên tiếp áp thuế nhập khẩu mới châm ngòi cho động thái trả đũa từ Bắc Kinh. Có thời điểm, hai bên áp mức thuế tới 3 chữ số lên nhau. Căng thẳng sau đó lắng dịu, khi cả hai nước cùng giảm thuế sau các vòng đàm phán thương mại.

Thuế nhập khẩu của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc hiện ở mức chung 10%. Tuy nhiên, thuế áp theo các điều luật khác với từng ngành hàng như nhôm, thép, xe hơi vẫn được giữ nguyên ở mức 10-50%.

Hà Thu (theo Reuters)