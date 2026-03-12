Mỹ mở cuộc điều tra thương mại mới để áp thêm thuế nhập khẩu

Ngày 11/3, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết đã mở một cuộc điều tra về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại 16 đối tác.

"Cuộc điều tra tập trung vào các nền kinh tế chúng tôi có bằng chứng về việc dư thừa công suất mang tính cơ cấu trong nhiều lĩnh vực sản xuất. Điều này thể hiện qua thặng dư thương mại lớn kéo dài hoặc công suất sản xuất không được sử dụng hết", Greer giải thích.

Cuộc điều tra dựa trên Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 về các hành vi không công bằng, có thể dẫn tới áp thuế mới ngay trong mùa hè năm nay. 16 nền kinh tế nằm trong diện bị điều tra là Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore, Indonesia, Bangladesh, Thụy Sĩ và Na Uy.

Động thái này nhằm khôi phục sức ép thuế nhập khẩu sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tháng trước bác bỏ các loại thuế Tổng thống Donald Trump áp đặt dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện tháng 4/2025. Ảnh: AFP

Greer cũng cho biết ngày 12/3, ông cũng khởi động một cuộc điều tra khác theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, nhằm cấm nhập khẩu vào Mỹ các hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Cuộc điều tra này liên quan tới hơn 60 quốc gia.

Mỹ trước đó đã siết nhập khẩu tấm pin mặt trời và nhiều hàng hóa khác từ Tân Cương (Trung Quốc) theo một đạo luật được cựu Tổng thống Joe Biden ký duyệt. Cuộc điều tra mới có thể mở rộng các biện pháp này sang các quốc gia khác.

Greer cho biết ông hy vọng hoàn tất các cuộc điều tra trước khi mức thuế tạm thời mà Mỹ đang áp dụng hết hiệu lực vào tháng 7. Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% trong 150 ngày, viện dẫn thẩm quyền theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Việc điều tra vì thế sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Thời hạn nhận ý kiến công chúng kéo dài đến 15/4 và phiên điều trần công khai dự kiến diễn ra ngày 5/5.

Các cuộc điều tra này được coi là cách để chính quyền ông Trump khôi phục sức ép thuế nhập khẩu. Greer cho biết việc này đã được chính quyền phát tín hiệu từ lâu, nên không bất ngờ với các đối tác thương mại. Ông kêu gọi các nền kinh tế tuân thủ thỏa thuận đã đạt được.

Ông cho biết ông Trump quyết tâm theo đuổi chính sách thuế nhập khẩu và "tìm cách xử lý các hành vi thương mại không công bằng". "Ông ấy tìm cách giảm thâm hụt thương mại và bảo vệ ngành sản xuất của Mỹ. Chúng ta có nhiều công cụ để làm điều đó", Greer nói.

Các cuộc điều tra được công bố trong bối cảnh nhóm quan chức Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu chuẩn bị gặp giới chức Trung Quốc tại Paris tuần này. Họ sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh cuối tháng 3.

Hà Thu (theo Reuters)