Trung Quốc diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan

Trung Quốc huy động lực lượng lớn diễn tập bắn đạn thật quanh Đài Loan, nhằm "kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu" và phát thông điệp cảnh báo hòn đảo.

Thi Nghị, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc, cho biết từ hôm nay, nước này sẽ triển khai hải, lục, không quân và lực lượng tên lửa để tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn mang tên "Sứ mệnh Công lý 2025" tại eo biển Đài Loan và các khu vực ở phía bắc, tây nam, đông nam và phía đông hòn đảo.

Cuộc diễn tập sẽ tập trung vào khoa mục tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên biển và trên không, hiệp đồng giành ưu thế, phong tỏa cảng biển và khu vực quan trọng, cũng như răn đe toàn diện bên ngoài chuỗi đảo.

Theo phát ngôn viên Thi Nghị, hoạt động này là "cảnh báo nghiêm khắc đối với các lực lượng ly khai 'đòi độc lập cho Đài Loan', cũng như là hành động chính đáng và cần thiết để bảo vệ chủ quyền cùng sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc".

Khu trục hạm Diên An của Trung Quốc di chuyển trên biển hồi tháng 6. Ảnh: AFP

Ông cho biết trong cuộc diễn tập, tàu chiến và máy bay Trung Quốc sẽ áp sát Đài Loan từ nhiều hướng, còn binh sĩ sẽ tiến hành kịch bản tấn công hiệp đồng để kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến.

Trong một thông báo khác, Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông cho biết hoạt động diễn tập bắn đạn thật sẽ diễn ra từ 8h đến 18h ngày 30/12 tại 5 khu vực xung quanh đảo Đài Loan.

"Để đảm bảo an toàn, mọi tàu thuyền và máy bay không liên quan được khuyến cáo không đi vào những vùng biển hoặc vùng trời nêu trên", thông báo có đoạn.

Karen Kuo, phát ngôn viên văn phòng lãnh đạo Đài Loan, lên án cuộc diễn tập là hành động "coi thường chuẩn mực quốc tế và sử dụng biện pháp quân sự nhằm mục đích đe dọa". Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết đã thành lập trung tâm phản ứng, triển khai "các lực lượng thích hợp" và tiến hành diễn tập phản ứng nhanh.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ sử dụng biện pháp vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Vị trí 5 khu vực quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan ngày 30/12. Đồ họa: Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc

Lần gần nhất Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn quanh Đài Loan là hồi tháng 4. Động thái mới diễn ra sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành "những biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ" nhằm bảo vệ lãnh thổ, liên quan việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí gần 11 tỷ USD cho Đài Loan.

Bắc Kinh tuần trước tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 20 công ty quốc phòng Mỹ, dù những doanh nghiệp này không hoặc có rất ít hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

Nước này cũng đã phản ứng dữ dội sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tháng trước cảnh báo Tokyo có thể sẽ tiến hành động thái quân sự trong trường hợp Đài Loan bị tấn công. Đài Loan nằm cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản khoảng 100 km.

Phạm Giang (Theo AFP, Global Times, Xinhua)