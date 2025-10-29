Binh sĩ Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật, thực hành phóng UAV có hình dáng giống mẫu Shahed do Iran phát triển.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 26/10 công bố video các binh sĩ thuộc một đơn vị lục quân của Chiến khu miền Đông diễn tập bắn đạn thật, phóng máy bay không người lái (UAV) tại "một địa điểm ở khu vực tây bắc".

Video cho thấy hai xe tải lắp bệ có khoảng 6 ống phóng tại khu vực sa mạc. Một UAV ASN-301 được khai hỏa bằng tầng đẩy sơ tốc, sau đó tập kích mục tiêu giả định và tạo ra một vụ nổ lớn.

Lính Trung Quốc diễn tập phóng phi cơ giống UAV tự sát Iran Binh sĩ Trung Quốc phóng UAV ASN-301 trong video công bố ngày 26/10. Video: CCTV

Giới chuyên gia nhận định ASN-301 có hình dáng giống dòng UAV tự sát Shahed do Iran phát triển. Tuy nhiên, ASN-301 dường như có nhiều điểm tương đồng với UAV Harpy của Israel, khi cả hai đều có hệ thống cảm biến giúp nhắm mục tiêu vào các tổ hợp phòng không đối phương.

Trung Quốc đã mua 100 UAV Harpy từ Israel vào thập niên 1990. Mỹ sau đó gây áp lực buộc Israel ngừng cung cấp lô hàng do lo ngại Trung Quốc có thể thu được công nghệ nhạy cảm.

Tập đoàn Xuất khẩu Công nghệ Hàng không Quốc gia Trung Quốc (CATIC) bắt đầu ra mắt dòng ASN-301, còn gọi là JSW-01 và Phi long 300A, từ năm 2017. Nhà sản xuất cho biết ASN-301 có chế độ bay tự động hoàn toàn và điều khiển từ xa.

ASN-301 có thể bay liên tục trong 4 tiếng và quét được tín hiệu vô tuyến ở khoảng cách lên tới 25 km. UAV nặng 200 kg, tốc độ tối đa khoảng 220 km/h và tầm bay 275 km.

Mô hình UAV ASN-301 tại một triển lãm. Ảnh: Sino-Rus Defence

UAV có thiết kế cánh bay hình tam giác thu hút nhiều chú ý trong những năm gần đây, khi Nga sử dụng ngày càng nhiều phi cơ dòng Geran-2 để tập kích Ukraine. UAV Geran-2/3 là phiên bản do Nga tự chế tạo, dựa trên mẫu Shahed-131, Shahed-136 và Shahed-238 được Iran chuyển giao công nghệ.

Nhiều tướng Mỹ gần đây cũng thừa nhận quân đội nước này đang tụt hậu về tác chiến drone và UAV, không hành động đủ nhanh dù nghiên cứu về lĩnh vực này trong gần 10 năm qua. Một chỉ huy cho rằng Mỹ cần những vũ khí tương tự UAV Shahed của Iran.

Công ty quốc phòng Mỹ SpektreWorks hồi tháng 7 trưng bày nguyên mẫu Hệ thống Chiến đấu Không người lái Giá rẻ (LUCAS) với thiết kế giống UAV Shahed tại sự kiện có mặt Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Business Insider)