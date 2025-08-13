Trung Quốc đăng video hiếm về tên lửa 'sát thủ tàu sân bay'

Trung Quốc công bố hình ảnh DF-100, tên lửa hành trình tầm bắn 4.000 km và được coi là "sát thủ tàu sân bay" uy lực hàng đầu nước này.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV tuần trước phát sóng phim tài liệu về quân đội nước này, trong đó có phân đoạn về tên lửa hành trình siêu thanh DF-100.

Trong video, khẩu đội DF-100 gồm nhiều xe phóng, xe chỉ huy và thông tin liên lạc di chuyển ở khu vực không xác định. Các binh sĩ chuyển bệ phóng sang trạng thái chiến đấu, nhập dữ liệu mục tiêu trước khi một quả đạn khai hỏa và nhanh chóng tăng độ cao.

Hình ảnh tên lửa DF-100 được làm mờ, song đầu đạn dường như có hình nón nhằm bảo đảm tốc độ siêu thanh. Các cánh đuôi cũng lớn hơn nhiều so với những loại tên lửa tương tự, cho thấy DF-100 có vận tốc cao và khả năng cơ động lớn.

Trung Quốc công bố hình ảnh hiếm về tên lửa tầm bắn 4.000 km Vụ thử nghiệm tên lửa DF-100 của quân đội Trung Quốc trong video đăng tuần trước. Video: CCTV

Đây là một trong những lần hiếm hoi Trung Quốc công bố hình ảnh về dòng DF-100 kể từ khi nó ra mắt năm 2019. Trong những lần xuất hiện trong quá khứ, phần lớn hình ảnh đều được làm mờ, khiến giới chuyên gia khó phân tích thông số kỹ thuật và nguyên lý hoạt động của quả đạn.

Yun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson có trụ sở ở Mỹ, nhận định vụ thử diễn ra tại khu vực mô phỏng đô thị nhằm chứng minh năng lực cơ động của dòng DF-100. "Nếu tên lửa có thể khai hỏa gần khu đô thị, đối phương sẽ khó xác định vị trí, nhận diện, nhắm mục tiêu và phá hủy nó hơn", chuyên gia này cho hay.

Vụ phóng mới cũng xác nhận thông tin DF-100 có ba tầng đẩy, gồm động cơ khởi tốc dùng nhiên liệu rắn, động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) giúp tên lửa duy trì tốc độ siêu thanh trong hành trình, cùng tầng đẩy pha cuối được kích hoạt để tăng đáng kể tốc độ tên lửa khi lao đến mục tiêu.

Tên lửa DF-100 tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh năm 2019. Ảnh: AFP

Tại triển lãm hàng không Chu Hải hồi tháng 11/2024, giới chức Trung Quốc đã công khai một số thông số kỹ thuật của DF-100, trong đó có tầm bắn 3.000-4.000 km, tốc độ hành trình 4.900 km/h, gấp 4 lần âm thanh, kèm khả năng bắn trúng cả mục tiêu di động và cố định. Điều này khiến nó được coi là một trong những "sát thủ tàu sân bay" uy lực nhất của quân đội Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, DF-100 là tên lửa hành trình phóng từ đất liền duy nhất có thể duy trì tốc độ Mach 4 trong suốt hành trình. Nó dường như sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh và công nghệ khớp ảnh địa hình để đánh trúng mục tiêu với sai số tính bằng m.

Phạm Giang (Theo Eurasian Times)