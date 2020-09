Trung Quốc công bố sáng kiến bảo mật dữ liệu toàn cầu, trong đó buộc các công ty phải lưu dữ liệu tạo ra ở nước ngoài ở quê nhà.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 8/9 cho biết sáng kiến bảo mật dữ liệu toàn cầu sẽ chống lại các hành động phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc sử dụng công nghệ thông tin để đánh cắp dữ liệu. Các công ty cũng phải lưu dữ liệu được tạo ở nước ngoài tại quốc gia của họ.

"Một số quốc gia đang ráo riết theo đuổi chủ nghĩa đơn phương, hắt nước bẩn vào các nước khác vì lý do 'sạch' và tiến hành các cuộc truy lùng toàn cầu đối với công ty hàng đầu của nước khác với lý do an ninh. Đây là hành động bắt nạt rõ ràng và cần bị phản đối, bác bỏ", ông Vương cho biết.

Ông Vương nói thêm sáng kiến này sẽ kêu gọi các công ty công nghệ không tạo "cửa hậu" trong các dịch vụ và sản phẩm của mình để lấy dữ liệu người dùng bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Rome, Italy, hôm 25/8. Ảnh: Reuters.

"Cửa hậu" trong phần mềm hay hệ thống máy tính thường là một cổng không được thông báo rộng rãi, cho phép quản trị viên dễ dàng tiếp cận hệ thống. "Cửa hậu" cũng có thể tạo ra lỗ hổng để khai thác, chiếm quyền truy cập vào hệ thống, dữ liệu người dùng bất hợp pháp.

Sáng kiến bảo mật dữ liệu toàn cầu của Trung Quốc cũng kêu gọi các công ty không tham gia vào các hoạt động giám sát quy mô lớn của các quốc gia hoặc thu thập bất hợp pháp thông tin công dân nước ngoài

"Bảo mật dữ liệu là vấn đề được các nước trên thế giới quan tâm. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên lạc và phối hợp mang tính xây dựng để đảm bảo dữ liệu xuyên biên giới an toàn và có trật tự", Ngoại trưởng Trung Quốc nói.

Theo báo cáo tóm tắt trước đó, sáng kiến của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh rủi ro về bảo mật dữ liệu ngày càng tăng, đòi hỏi phải có một giải pháp toàn cầu. "Điều cấp bách hiện nay là xây dựng các quy tắc và chuẩn mực toàn cầu, phản ánh được nguyện vọng và lợi ích của đa số các quốc gia", báo cáo viết.

Tuyên bố được cho là nhắm tới chương trình "Mạng lưới sạch" của Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia chương trình "Mạng lưới sạch" của nước này hồi đầu tháng 8. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi chương trình là nỗ lực nhằm bảo vệ quyền riêng tư cũng như dữ liệu của công dân, doanh nghiệp Mỹ khỏi các "thế lực thù địch".

Căng thẳng Bắc Kinh - Washington gia tăng trên nhiều lĩnh vực gồm thương mại và công nghệ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây áp nhiều biện pháp hạn chế với công ty công nghệ Trung Quốc Huawei và các ứng dụng phổ biến của nước này như TikTok của ByteDance và WeChat của Tencent. Bắc Kinh cáo buộc Washington áp "tiêu chuẩn kép" và đang cố gắng phá hoại nỗ lực mở rộng quy mô của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/ WSJ)