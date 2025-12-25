Trung Quốc có thể sở hữu 9 tàu sân bay trong 10 năm tới

Lầu Năm Góc đánh giá Trung Quốc có kế hoạch mở rộng lực lượng tàu sân bay, dự kiến sở hữu 9 chiến hạm loại này vào năm 2035.

"Hải quân Trung Quốc sẽ bắt đầu kế hoạch chế tạo tàu sân bay với quy mô lớn nhất tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kể từ Thế chiến II. Họ đặt mục tiêu chế tạo thêm 6 tàu sân bay từ nay đến năm 2035, nâng tổng số lên 9 chiếc", Lầu Năm Góc cho biết trong báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Trung Quốc công bố ngày 24/12.

Trung Quốc đang sở hữu ba tàu sân bay, nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Theo quy định của quốc hội Mỹ, hải quân nước này phải duy trì lực lượng gồm ít nhất 11 tàu sân bay.

Tàu sân bay Phúc Kiến trong ảnh công bố ngày 18/11. Ảnh: PLA

Lầu Năm Góc nhận định quá trình thử nghiệm trên biển và biên chế tàu sân bay Phúc Kiến thuộc lớp Type-003, được trang bị máy phóng điện từ (EMALS), là bước hiện đại hóa quan trọng của hải quân Trung Quốc. Với lượng giãn nước 80.000 tấn, Phúc Kiến là chiến hạm lớn nhất được đóng bên ngoài nước Mỹ.

Không đoàn phối thuộc tàu sân bay Phúc Kiến được xây dựng nhằm tăng cường năng lực tác chiến của không quân hải quân Trung Quốc, thông qua tiêm kích tàng hình J-35 cùng máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

"Phúc Kiến dùng cơ chế EMALS để hỗ trợ máy bay cất cánh, đánh dấu sự chuyển dịch khỏi thiết kế kiểu cầu nhảy trên tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông. Máy phóng cho phép tiêm kích trên hạm cất cánh với lượng vũ khí và nhiên liệu lớn hơn trước, tăng tầm bay và năng lực chiến đấu", báo cáo có đoạn.

Lầu Năm Góc nhận định Trung Quốc đã bắt đầu đóng tàu sân bay thế hệ tiếp theo thuộc lớp Type-004. Truyền thông Mỹ hồi năm 2024 đưa tin Trung Quốc đã chế tạo nguyên mẫu lò phản ứng hạt nhân cho tàu hải quân, nằm trong kế hoạch sở hữu tàu sân bay vận hành bằng năng lượng nguyên tử.

Lầu Năm Góc cũng dự báo hoạt động xuất khẩu tiêm kích của Trung Quốc sẽ tăng đáng kể, trong đó bộ ba chiến đấu cơ J-35, J-10C và JF-17 đang giúp nước này khẳng định vị thế ngày càng lớn trên thị trường.

"Ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đang tăng trưởng và đổi mới nhanh chóng. Trong lúc tiếp tục ra mắt chiến đấu cơ có người lái và không người lái để dùng trong nước, Trung Quốc cũng lên kế hoạch xuất khẩu ít nhất ba loại tiêm kích", Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định.

Tiêm kích J-35A bay tại triển lãm hàng không ở Chu Hải, Quảng Đông tháng 11/2024. Ảnh: VCG

Lầu Năm Góc nhắc tới "hai máy bay tàng hình với thiết kế cánh bay mới lạ" xuất hiện gần đây tại Trung Quốc, vốn được giới chuyên gia phương Tây gọi là J-36 và J-XDS. Những sản phẩm nổi bật khác là tiêm kích tàng hình J-35A dành cho không quân và máy bay tác chiến điện tử trên hạm J-15D.

Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone đánh giá các tiêm kích J-35, J-10C và JF-17, cũng như nhiều loại vũ khí khác của Trung Quốc, không chịu những ràng buộc chặt chẽ như sản phẩm quốc phòng của phương Tây.

"Nếu Trung Quốc có thể tìm đơn hàng xuất khẩu J-35, đó sẽ là bước phát triển quan trọng để họ tiến sâu vào thị trường tiêm kích cao cấp, đặc biệt khi chúng được chào với mức giá hấp dẫn. Đơn hàng từ nước ngoài sẽ bù đắp ngân sách phát triển và giảm chi phí sản xuất, khiến tiêm kích Trung Quốc càng trở nên hấp dẫn", Newdick nêu quan điểm.

Nguyễn Tiến (Theo USNI, War Zone, AP)