Trung Quốc có thể siết xuất khẩu bạc

Trung Quốc cấp phép 44 doanh nghiệp xuất khẩu bạc theo biện pháp mới, phát tín hiệu áp dụng chính sách kiểm soát bạc như đất hiếm, theo giới quan sát.

Hôm 30/12, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố danh sách 44 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu bạc theo các biện pháp mới trong giai đoạn 2026–2027, nhiều hơn 2 đơn vị so với 2025.

Cùng ngày, tờ Securities Times của nước này dẫn nguồn tin trong ngành cho biết chính sách mới đã chính thức nâng bạc từ hàng hóa thông thường lên vật liệu chiến lược, đặt việc kiểm soát xuất khẩu ngang hàng về mặt pháp lý với đất hiếm.

CNBC cho rằng các động thái báo hiệu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chuẩn bị siết xuất khẩu bạc. Theo số liệu của Wind Information, Trung Quốc xuất khẩu hơn 4.600 tấn bạc trong 11 tháng đầu, so với nhập khẩu 220 tấn cùng giai đoạn.

Những thỏi bạc đầu tư được bày bán tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 30/12. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào tháng 11, Mỹ đã đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng cấp quốc gia, với lý do kim loại này được sử dụng trong mạch điện, pin, pin mặt trời và các thiết bị y tế kháng khuẩn. Phân tích của Mỹ đánh giá Trung Quốc sở hữu trữ lượng bạc hàng đầu thế giới và thuộc nhóm nhà sản xuất lớn nhất năm 2024.

Động thái của nước này được đưa ra vào thời điểm nhu cầu với bạc trên toàn cầu tăng cao, khiến giá cả tăng mạnh. Hôm 30/10, giá bạc tăng 7,3% lên 77,48 USD một ounce. Bạc lập đỉnh mới tại 83,6 USD một ounce hôm đầu tuần. Tính từ đầu năm, kim loại này đắt thêm 168%,

Cuối tuần trước, hai doanh nghiệp Trung Quốc đã liên hệ với Kuya Silver (Canada) để đề nghị mua bạc với mức giá cao hơn khoảng 8 USD so với thị trường. Đầu tuần này, một khách hàng Ấn Độ cũng tiếp cận Kuya, đề nghị mua bạc cao hơn giá thị trường 10 USD.

Cùng với bạc, Trung Quốc giữ nguyên số lượng doanh nghiệp được phép xuất khẩu vonfram và antimon giai đoạn 2026–2027, lần lượt là 15 và 11. Antimon và vonfram được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, năng lượng sạch và nhiều ngành công nghiệp khác. Giá hai khoáng sản này đã tăng vọt do tình trạng thắt chặt nguồn cung trên các thị trường nước ngoài.

Hai năm qua, với lý do an ninh quốc gia, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nhiều loại khoáng sản được sử dụng trong các thiết bị điện tử, xe điện đến tên lửa hồng ngoại và đạn dược. Khảo sát nhanh của Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc cho biết đa số doanh nghiệp trả lời rằng họ đã bị hoặc dự kiến bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu kim loại của Trung Quốc.

Phiên An (theo CNBC, Reuters)