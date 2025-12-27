Giá vàng, giá bạc thế giới cùng lập kỷ lục mới

Mỗi ounce vàng vượt xa mốc 4.500 USD, trong khi giá bạc lần đầu tiên chạm 77 USD.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng 54 USD lên 4.533 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lập kỷ lục mới tại 4.549 USD.

Giá bạc cũng tăng 7,5%, lần đầu tiên chạm mốc 77,4 USD. Diễn biến này nâng mức tăng từ đầu năm lên 167%, chủ yếu do nguồn cung thiếu hụt, nhu cầu đầu tư mạnh và bạc được Mỹ coi là kim loại thiết yếu.

Giá vàng thế giới tăng vọt trong phiên cuối tuần. Đồ thị: Kitco

"Kỳ vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026, đồng đôla yếu và căng thẳng địa chính trị tăng cao đang gây ra biến động tại các thị trường. Dù đến cuối năm, việc bán chốt lời có thể xảy ra, xu hướng chung vẫn là tăng", Peter Grant - Phó giám đốc Zaner Metals nhận định.

Các thị trường hiện dự báo Fed điều chỉnh lãi suất thêm 2 lần nữa năm tới. Lần đầu tiên có thể vào giữa năm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Chủ tịch Fed mới. Trước đó, ông nhiều lần cho biết sẽ chỉ chọn ứng viên ủng hộ giảm lãi suất.

Dollar Index tuần này giảm 0,4%, khiến các tài sản định giá bằng USD rẻ hơn với người mua ngoài Mỹ. Biến động chính trị cũng khiến nhà đầu tư tìm đến các kim loại quý để trú ẩn. Hôm 25/12, ông Trump tuyên bố Mỹ đã mở chiến dịch tập kích lực lượng IS tại Nigeria theo đề nghị của nước chủ nhà.

"Giá bạc lên 80 USD năm nay là khả thi. Còn với vàng, mục tiêu 5.000 USD có thể đạt được trong nửa đầu năm tới", Grant nói.

Vàng đang ghi nhận năm tăng giá mạnh nhất kể từ 1979. Nguyên nhân chủ yếu là Fed nới lỏng chính sách, các ngân hàng trung ương tăng mua dự trữ, các quỹ ETF tăng đầu tư và xu hướng phi đôla hóa toàn cầu.

Ngoài vàng và bạc, các kim loại quý khác cũng tăng giá phiên cuối tuần. Bạch kim tăng 9,8% lên 2.437 USD. Palladium tăng 14% lên 1.927 USD - cao nhất hơn 3 năm.

Hà Thu (theo Reuters)