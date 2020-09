Trung Quốc có thể không duyệt thỏa thuận TikTok

Thỏa thuận ByteDance đạt được với Oracle và Walmart về tương lai của TikTok có thể sẽ không được chính phủ Trung Quốc chấp thuận, theo Global Times.

"Rõ ràng những điều khoản này thể hiện một cách sâu sắc phong cách bắt nạt và logic côn đồ của Washington. Họ gây tổn hại an ninh quốc gia, lợi ích và tự tôn của Trung Quốc", Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết trong bài xã luận đăng tối 21/9.

Bài viết của Global Times đề cập đến thỏa thuận công ty ByteDance của Trung Quốc vừa đạt được với các đối tác Mỹ liên quan đến ứng dụng TikTok. Theo thỏa thuận, ByteDance sẽ thành lập công ty con TikTok Global tại Mỹ, trong đó Oracle và Walmart nắm 20% cổ phần, và chủ yếu do người Mỹ quản lý.

Tác giả ẩn danh của bài xã luận phản đối đề xuất 4/5 ghế hội đồng quản trị của TikTok Global do người Mỹ nắm giữ và chỉ một ghế dành cho công dân Trung Quốc, cũng như việc bổ nhiệm một "giám đốc an ninh quốc gia" do Mỹ phê chuẩn.

Logo TikTok bên ngoài văn phòng đại diện ở bang California, Mỹ hồi tháng 8. Ảnh: AFP.

Bài xã luận cũng chỉ trích yêu cầu ByteDance chuyển giao mã nguồn của TikTok cho Oracle như một phần của thỏa thuận Oracle mua cổ phần, cũng như việc quản lý TikTok riêng rẽ với "ứng dụng song sinh" Douyin ở Trung Quốc.

"Vì TikTok và Douyin có cùng mã nguồn, điều này đồng nghĩa Mỹ có thể nắm được các hoạt động của Douyin", bài xã luận nêu. "Nếu việc cơ cấu lại TikTok dưới sự thao túng của Mỹ trở thành mô hình, điều đó có nghĩa một khi bất kỳ công ty Trung Quốc nào mở rộng hoạt động kinh doanh sang Mỹ và cạnh tranh ở nước này, công ty đó sẽ bị Mỹ nhắm đến và biến thành công ty do Mỹ kiểm soát bằng các thủ đoạn, ép buộc, mà cuối cùng chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ".

ByteDance và Oracle cuối tuần qua thông báo đạt thỏa thuận về TikTok, song hai bên xác định những điều khoản khác nhau trong các tuyên bố công khai. ByteDance cho biết TikTok Global sẽ là công ty con và ByteDance sở hữu 80% cổ phần. Trong khi đó, Oracle nói rằng quyền sở hữu của ByteDance với TikTok sẽ được phân chia cho các nhà đầu tư của ByteDance, trong đó có nhiều công ty Mỹ, và bản thân ByteDance sẽ không có cổ phần trong TikTok Global.

Thỏa thuận cần có sự chấp thuận của các cơ quan quản lý ở cả Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/9 tuyên bố chính quyền của ông sẽ không chấp nhận thỏa thuận cho phép ByteDance duy trì quyền kiểm soát TikTok tại Mỹ.

Trump tháng trước ký sắc lệnh cấm mọi cá nhân, tổ chức nằm trong quyền tài phán của Mỹ giao dịch với ByteDance nhằm "bảo vệ an ninh quốc gia". Ông cũng đặt thời hạn 20/9 cho ByteDance phải đạt thỏa thuận bán hoạt động tại Mỹ hoặc đối mặt với lệnh đóng cửa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định cơ sở an ninh quốc gia mà Mỹ sử dụng để "đàn áp các công ty Trung Quốc" là "không có căn cứ", nhấn mạnh doanh nghiệp Trung Quốc kinh doanh theo quy tắc quốc tế và luật pháp Mỹ.

