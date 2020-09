Trump muốn 5 tỷ USD từ thương vụ TikTok để 'dạy lịch sử Mỹ'

Trump cho biết muốn chuyển 5 tỷ USD từ thỏa thuận bán TikTok vào "quỹ giáo dục người dân" về "lịch sử thực sự của đất nước chúng ta".

"Tôi nghĩ Walmart và Oracle sẽ mua TikTok", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina hôm 19/9, đề cập đến thỏa thuận giữa công ty ByteDance của Trung Quốc bán lại ứng dụng TikTok cho các tập đoàn lớn của Mỹ.

"Như một phần của thỏa thuận, tôi đã yêu cầu chuyển 5 tỷ USD vào một quỹ giáo dục để chúng ta có thể dạy cho người Mỹ về lịch sử thực sự của đất nước, lịch sử đích thực, không phải lịch sử giả", Trump tuyên bố tại buổi vận động tranh cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina hôm 19/9. Ảnh: AFP.

Trump hồi tháng 8 ký sắc lệnh yêu cầu ByteDance, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Bắc Kinh, phải bán ứng dụng chia sẻ video ngắn này cho một công ty Mỹ. Thỏa thuận được đề xuất sẽ chứng kiến Oracle và Walmart cùng nắm 20% cổ phần trong công ty mới thành lập mang tên TikTok Global.

TikTok Global sẽ hoạt động tại Mỹ với phần lớn hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và chuyên gia an ninh là người Mỹ. Theo một nguồn tin giấu tên, ByteDance đề xuất giá 60 tỷ USD cho TikTok Global, trong đó Oracle và Walmart chi 12 tỷ USD để mua 20% cổ phần.

Trump trước đó bày tỏ mong muốn các công ty chuyển số tiền lớn từ thương vụ TikTok cho Bộ Tài chính Mỹ, do chính phủ của ông đã thúc đẩy thỏa thuận này, song ông thay đổi ý định sau khi được các luật sư tư vấn. Thay vào đó, Trump tập trung vào việc thành lập quỹ giáo dục trị giá 5 tỷ USD, song chưa rõ công ty nào sẽ chi khoản tiền này.

Nếu thỏa thuận được tiến hành, công ty TikTok Global mới được thành lập sẽ kiểm soát số tiền trong thương vụ và quyết định cách thức đầu tư.

Trump cũng nói với những người tham dự cuộc vận động rằng TikTok sẽ chuyển đến Mỹ, có thể là bang Texas, và sẽ tạo ra 25.000 việc làm nếu mọi việc diễn ra như ông đã lên kế hoạch. "Vấn đề duy nhất của tôi là họ đã làm quá nhanh, tôi nên yêu cầu nhiều hơn", Trump nói về thỏa thuận TikTok.

Trump đề cập đến vấn đề giáo dục tuần trước khi ông nói về "sự truyền dạy tự do của giới trẻ Mỹ" trong bài phát biểu Ngày Hiến pháp. Trump công kích Dự án 1619 do tờ New York Times lập tháng 8/2019 nhân kỷ niệm 400 năm ngày khởi đầu chế độ nô lệ ở Mỹ.

Theo New York Times, dự án 1619 "nhằm mục đích điều chỉnh lại lịch sử đất nước bằng cách đưa hậu quả của chế độ nô lệ và những đóng góp của người Mỹ da màu vào trung tâm câu chuyện dân tộc của chúng ta".

Phản ứng trước thông tin dự án 1619 sẽ được giảng dạy trong các trường học ở California, Trump đăng Twitter rằng "Bộ Giáo dục đang xem xét điều này. Nếu vậy, dự án sẽ không được tài trợ!".

Huyền Lê (Theo CNN)