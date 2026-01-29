Trung Quốc có hơn 2 triệu sáng chế chất lượng cao

Số lượng bằng sáng chế chất lượng cao của Trung Quốc được ghi nhận đạt mức kỷ lục, chiếm gần một nửa số sáng chế đang có của nước này.

Theo công bố của Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc (CNIPA) cuối tuần qua, nước này ghi nhận 5,32 triệu bằng sáng chế hợp lệ tính đến cuối năm 2025. Trong số này, có 2,29 triệu sáng chế chất lượng cao, chiếm 43,1% trong tổng số sáng chế đang có, tăng 2,2% so với năm ngoái và tăng trung bình 2,9% mỗi năm kể từ năm 2020.

Một mẫu robot hình người của công ty Trung Quốc EngineAI. Ảnh: EngineAI

Số lượng bằng sáng chế chất lượng cao cũng tăng lên, trung bình đạt 16/10.000 người/sáng chế, vượt mục tiêu 12 bằng sáng chế được đặt ra trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của đất nước (2021-2025). Cuối năm ngoái, Trung Quốc lần đầu ghi nhận số sáng chế còn hiệu lực vượt con số 5 triệu, liên tục 6 năm đứng đầu về số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT).

"Điều này phản ánh sự gia tăng liên tục về tỷ lệ bằng sáng chế với độ tinh vi công nghệ cao hơn, giá trị thị trường lớn hơn và được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ổn định hơn", Liang Xinxin, đại diện CNIPA, cho biết.

Thống kê của CNIPA cho thấy, 70% số bằng sáng chế chất lượng cao tập trung vào các ngành công nghiệp mới nổi và mang tính chiến lược. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất được ghi nhận ở lĩnh vực quản lý công nghệ thông tin, công nghệ máy tính và công nghệ y tế, trong đó các bằng sáng chế liên quan đến AI có chất lượng hàng đầu ở quy mô toàn cầu. Lĩnh vực mới nổi như công nghệ lượng tử, sản xuất sinh học, giao diện não - máy tính và mạng viễn thông thế hệ thứ 6 (6G) cũng nắm giữ một loạt sáng chế công nghệ cốt lõi quan trọng.

Ông Xinxin cho biết, doanh nghiệp Trung Quốc là "động lực chính" trong sự bùng nổ sáng chế giá trị cao thời gian qua. Các trung tâm đổi mới sáng tạo như Đồng bằng sông Dương Tử ở phía đông, khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc ở miền bắc và Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macao (GBA) ở miền nam đang dẫn đầu xu hướng, đóng góp 70% tổng số bằng sáng chế, phát minh chất lượng cao của Trung Quốc.

Ở quy mô thế giới, năng lực đổi mới sáng tạo của Trung Quốc cũng được ghi nhận. Trong đó, cụm đổi mới sáng tạo Thâm Quyến - Hong Kong - Quảng Châu trong GBA lần đầu tiên đứng đầu Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu năm 2025 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). Trong khi đó Bắc Kinh xếp thứ 4 và Thượng Hải - Tô Châu đứng thứ 6.

"Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ hướng dẫn các đơn vị đổi mới sáng tạo ưu tiên chất lượng bằng sáng chế, phát triển thêm nhiều bằng sáng chế cốt lõi có chất lượng cao, góp phần phát triển lực lượng sản xuất mới", Xinxin nói thêm.

Bảo Lâm (theo Xinhua, Technology News China)