Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Canada gây tổn hại quan hệ

Trung Quốc bác cáo buộc can thiệp vào nội bộ Canada, cho rằng Thủ tướng Trudeau nên dừng đưa ra những bình luận gây tổn hại quan hệ song phương.

"Quan hệ giữa quốc gia với quốc gia chỉ có thể được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và vì lợi ích song phương", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay. "Quan hệ Trung Quốc - Canada cũng không ngoại lệ. Canada nên dừng có bình luận gây tổn hại đến quan hệ song phương".

Ông Triệu đưa ra bình luận sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 7/11 cáo buộc Trung Quốc đang chơi "các trò chơi gây hấn" với nền dân chủ và thể chế Canada.

"Chúng tôi đã có những biện pháp đáng kể để tăng cường tính toàn vẹn của quy trình và hệ thống bầu cử, và sẽ tiếp tục đầu tư vào cuộc chiến chống lại can thiệp bầu cử, ngăn sự can thiệp từ bên ngoài vào nền dân chủ và các thể chế", ông Trudeau nói với báo giới ở Montreal.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 31/10. Ảnh: Kyodo.

Trước đó, đài Global News đưa tin giới chức tình báo Canada đã báo cáo với Thủ tướng Trudeau rằng có ít nhất 11 ứng viên trong cuộc bầu cử năm 2019 được Trung Quốc hậu thuẫn. Bắc Kinh còn "cài người vào văn phòng một số nghị sĩ Canada nhằm tìm cách tác động đến chính sách của Ottawa".

Giới chức Canada tháng 10 thông báo điều tra về thông tin có "hành động phạm pháp liên quan 'các đồn cảnh sát Trung Quốc' ở khu vực Toronto". Theo nhóm nhân quyền Safeguard Defenders có trụ sở tại Tây Ban Nha, cảnh sát Trung Quốc sử dụng những cơ sở này để thực hiện các hoạt động tại nước ngoài và gây áp lực buộc công dân Trung Quốc về nước để đối mặt cáo buộc hình sự. Bắc Kinh bác cáo buộc, nói rằng những địa điểm này đơn giản chỉ đang cung cấp dịch vụ, như cấp mới bằng lái xe, cho công dân Trung Quốc ở nước ngoài.

Quan hệ ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc gần đây xấu đi đáng kể. Canada đã yêu cầu ba công ty Trung Quốc thoái vốn khỏi các công ty khai khoáng của nước này do lo ngại về an ninh quốc gia. Tháng 10, một đoàn nghị sĩ Canada đã tới thăm Đài Loan, khiến Trung Quốc giận dữ, cáo buộc Ottawa đang "can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)