Trung Quốc chỉ trích Australia 'can thiệp Hong Kong'

Trung Quốc phản đối việc Australia quyết định cung cấp nơi trú ẩn cho hàng nghìn người Hong Kong và chấm dứt hiệp ước dẫn độ với thành phố.

"Trung Quốc cực kỳ lấy làm tiếc và phản đối những cáo buộc vô căn cứ cũng như các biện pháp mà chính phủ Australia công bố liên quan đến Hong Kong", phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra cho biết trong tuyên bố hôm nay.

Tuyên bố cũng chỉ trích Australia "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và can thiệp thô bạo" vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. "Chúng tôi kêu gọi phía Australia lập tức dừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong", tuyên bố nêu thêm.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo nước này sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong do luật an ninh mà Trung Quốc đại lục mới ban hành đã "cấu thành sự thay đổi cơ bản hoàn cảnh" tại Hong Kong.

Trụ sở đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra. Ảnh: ABC.

Australia cũng gia hạn thị thực thêm 5 năm cho khoảng 10.000 người Hong Kong đang sống tại nước này. Theo Thủ tướng Morrison, Canberra cũng sẽ tạo điều kiện cấp tình trạng thường trú nhân cho người Hong Kong hiện ở Australia bằng thị thực sinh viên hoặc lao động tạm trú.

Trước thông báo của Thủ tướng Morrison, Bộ Ngoại giao Australia đã cảnh báo công dân nước này ở Hong Kong về nguy cơ bị bắt theo luật an ninh "được định nghĩa mơ hồ". Bộ Ngoại giao Australia kêu gọi công dân "xem xét lại nhu cầu ở lại Hong Kong" nếu lo ngại luật an ninh mới.

Ngoại trưởng Marise Payne cho biết các đối tác an ninh trong nhóm "Ngũ Nhãn" của Australia, gồm Mỹ, Anh, Canada và New Zealand đã thảo luận các động thái của Trung Quốc tại Hong Kong. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nói rằng nước này cũng đang xem xét mối quan hệ với Hong Kong do luật an ninh mới, bao gồm hiệp ước dẫn độ, kiểm soát xuất khẩu hàng hóa chiến lược và khuyến cáo đi lại.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ và quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, Mỹ và nước châu Âu chỉ trích luật này, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Huyền Lê (Theo AFP)