Trung Quốc chi 300 triệu USD mua thêm đậu nành Mỹ

Trung Quốc hôm 25/11 mua thêm ít nhất 10 lô đậu nành Mỹ, ngay sau khi lãnh đạo hai nước có cuộc điện đàm.

Trên Reuters, một thương nhân cho biết Bắc Kinh đã mua 12 lô đậu nành Mỹ. Nguồn tin khác lại tiết lộ con số này là 10-15 lô, mỗi lô tương đương 60.000-65.000 tấn. Tất cả đều dự kiến giao tháng 1.

Việc mua hàng diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm. Trong đó, ông Trump mô tả mối quan hệ với Trung Quốc là "cực kỳ vững chắc". Ông cho biết đã thúc giục Bắc Kinh tăng mua hàng Mỹ, và ông Tập "phần nào đồng ý".

Đậu nành được chất lên xe tải trong vụ thu hoạch ở Ohio. Ảnh: Reuters

Trung Quốc mua hàng trong bối cảnh giá đậu nành Mỹ cao hơn Brazil. Dù vậy, Johnny Xiang - nhà sáng lập hãng tư vấn AgRadar Consulting cho rằng người mua vì mục đích thương mại sẽ tiếp tục tránh nhập đậu nành Mỹ vì giá cao hơn hàng Brazil. "Với giá hiện tại, biên lợi nhuận từ ép dầu không khả thi", ông nói.

Thương mại Mỹ - Trung Quốc gần đây có sự cải thiện. Trung Quốc trước đó gần như ngừng mua đậu nành Mỹ suốt nhiều tháng trong bối cảnh căng thẳng thương mại Washington - Bắc Kinh gia tăng. Cuối tháng 10, họ mới mua trở lại sau cuộc gặp giữa hai lãnh đạo tại Hàn Quốc.

Tập đoàn thực phẩm quốc doanh Trung Quốc COFCO đã đặt gần 2 triệu tấn đậu nành từ cuối tháng 10, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, các giao dịch gần đây vẫn thấp hơn nhiều so với tuyên bố của Nhà Trắng rằng Trung Quốc sẽ mua 12 triệu tấn đậu nành năm nay.

Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc vẫn "đúng tiến độ". Theo thỏa thuận, Bắc Kinh sẽ mua 87,5 triệu tấn đậu nành Mỹ trong 3,5 năm tới.

Hà Thu (theo Reuters)