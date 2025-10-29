Trung Quốc mua lại đậu nành Mỹ sau nhiều tháng

Tập đoàn thực phẩm quốc doanh Trung Quốc COFCO mua 3 lô đậu nành Mỹ, theo nguồn tin của Reuters.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc mua đậu nành Mỹ sau nhiều tháng gián đoạn. Việc này diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30/10.

"COFCO đã tiến hành thương vụ trước khi hai lãnh đạo đạt thỏa thuận thương mại. 3 lô hàng cũng không phải là lớn", một thương nhân chuyên bán đậu tương sang Trung Quốc cho biết.

3 lô hàng tương đương khoảng 180.000 tấn đậu nành, sẽ được giao trong tháng cuối năm nay và đầu 2026.

Đậu nành được chất lên xe tải trong vụ thu hoạch ở Ohio. Ảnh: Reuters

Dù vậy, giới thương nhân không kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc phục hồi mạnh, do nước này gần đây đã mua lượng lớn đậu nành từ Nam Mỹ. Thông thường, mùa xuất khẩu loại nông sản này của Mỹ vào tháng 10 đến tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, Trung Quốc đã dừng mua sản phẩm này từ vụ thu hoạch mùa thu năm nay, khi căng thẳng thương mại với Mỹ kéo dài. Họ gần đây chuyển sang mua từ Nam Mỹ.

Giá đậu nành trong các hợp đồng tương lai giao dịch trên sàn Chicago tuần này đã lên cao nhất 15 tháng, thoát đáy 5 năm gần đây, nhờ kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Trung Quốc hiện đóng góp 60% lượng đậu nành được nhập khẩu trên toàn cầu. Nước này gần như đã hoàn tất việc đặt mua từ Brazil và Argentina cho đến hết tháng 11. Họ dự kiến mua thêm trong tháng 12 và đầu năm sau, trước khi Brazil bước vào vụ thu hoạch mới.

Một nhà buôn khác nhận định Bắc Kinh sẽ cần khoảng 5 triệu tấn đậu nành trong giai đoạn tháng 12/2025 và 1/2026. Điều kiện thị trường đang nghiêng về phía Brazil.

Jeffrey Xu - Giám đốc hãng tư vấn OCI cho biết các nhà nhập khẩu tư nhân Trung Quốc chuộng đậu nành Brazil vì hàm lượng protein cao hơn. Do đó, sản phẩm này thường có giá cao hơn đậu nành Mỹ.

Dù vậy, Trung Quốc vẫn có thể mua khoảng 8 triệu tấn đậu nành Mỹ, trị giá 4 tỷ USD, cho kho dự trữ chiến lược tới tháng 5/2026, giới buôn cho biết. Việc này sẽ được thực hiện bởi các công ty quốc doanh như Sinograin.

Hà Thu (theo Reuters)