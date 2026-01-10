Trung Quốc cảnh báo ngành công nghiệp pin dư thừa công suất

Cơ quan quản lý Trung Quốc triệu tập cuộc họp gồm 16 nhà sản xuất và cung cấp lớn, có CATL và BYD, trước rủi ro dư thừa công suất.

Các nhà sản xuất và cung cấp lớn về pin và điện, bao gồm CATL, BYD, Gotion, cũng như các nhà tích hợp hệ thống như Trina Solar Energy, đến một cuộc họp kín với 4 cơ quan quản lý hàng đầu, ngày 6/1.

Động thái này báo hiệu một bước đi cấp cao nhằm kiềm chế cuộc chiến giá cả và sự mở rộng công suất không kiểm soát trong một ngành công nghiệp đang chiếm gần 70% thị trường toàn cầu.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), cơ quan quản lý ngành hàng đầu của đất nước, cho biết đã triệu tập cuộc họp cùng Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia (NDRC), Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR) và Cơ quan quản lý năng lượng Trung Quốc (NEA), để tiếp tục điều tiết cạnh tranh và khôi phục trật tự thị trường trong lĩnh vực điện và pin lưu trữ năng lượng.

Các gói pin đang được tích hợp vào khung xe điện. Ảnh: iStock

Theo China Daily, trong số các công ty có mặt tại cuộc họp gồm Contemporary Amperex Technology, BYD, China Aviation Lithium Battery (CALB), Gotion High-Tech, EVE Energy, Sunwoda và SVOLT.

Cuộc họp cũng có sự tham gia của một số nhà cung cấp chuỗi cung ứng pin như HiNa New Energy, Zhejiang Jiyao Tongxing Energy Technology và Cornex New Energy. Ba nhà tích hợp hệ thống - CRRC Zhuzhou Institute, HyperStrong New Energy Technology và Trina Solar Energy Storage - cũng có mặt.

Theo MIIT, các cơ quan quản lý cam kết sẽ siết chặt giám sát thị trường, tăng cường thực thi các quy định về giá cả, đẩy mạnh kiểm tra tính nhất quán trong sản xuất và chất lượng sản phẩm, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ.

Họ cũng cho biết sẽ hoàn thiện quản lý năng lực sản xuất với các cơ chế giám sát và cảnh báo sớm theo cấp bậc, tăng cường phối hợp ở cấp độ vĩ mô và phòng ngừa rủi ro dư thừa năng lực sản xuất.

Cuộc họp nhấn mạnh sự ủng hộ chính thức đối với việc tăng cường tính tự giác của ngành. Các nhà chức trách kêu gọi các hiệp hội ngành nghề hướng dẫn các công ty lập kế hoạch năng lực hợp lý và giúp thúc đẩy môi trường thị trường đặc trưng bởi cạnh tranh công bằng và "chất lượng hơn giá cả". Sự phối hợp giữa chính phủ trung ương và địa phương cũng sẽ được tăng cường để hạn chế các dự án dư thừa, các quan chức cho biết.

Cuộc họp cũng nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp pin lưu trữ năng lượng và điện của Trung Quốc đã mở rộng nhanh chóng, đảm bảo lợi thế cạnh tranh theo từng giai đoạn trên trường quốc tế, nhưng cảnh báo rằng việc mở rộng năng lực một cách mù quáng, cạnh tranh giá thấp và các hành vi phi lý khác đang phá vỡ trật tự thị trường và làm suy yếu tính bền vững của ngành.

Theo dữ liệu mới nhất từ công ty tư vấn thị trường SNE Research của Hàn Quốc, 6 công ty Trung Quốc nằm trong top 10 thế giới về công suất pin lưu trữ năng lượng lắp đặt tháng 1-11/2025. Tổng cộng, họ chiếm 69,4% thị phần toàn cầu, tăng hơn 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2024.

Mỹ Anh