Trung Quốc biến tàu container thành 'tàu sân bay UAV'

Bệ phóng dạng mô-đun trên xe tải được triển khai trên tàu container của Trung Quốc, biến phương tiện này thành "tàu sân bay UAV".

Hình ảnh được công bố ngày 2/1 cho thấy 4 xe tải chở bệ phóng dạng mô-đun được đặt trên tàu container ở nhà máy đóng tàu ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Một máy bay không người lái (UAV) nằm cuối sàn phóng và một phi cơ khác nằm ở phía sau.

Con tàu từng xuất hiện trong ảnh chụp hồi cuối tháng 12/2025, khi đó phương tiện mang theo ít nhất 60 ống phóng thẳng đứng (VLS) đặt trong container, tương đương 2/3 số bệ VLS trên biến thể Flight I hoặc II của khu trục hạm Arleigh Burke do Mỹ chế tạo.

Tàu container chở bệ phóng UAV tại nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc, trong ảnh công bố ngày 2/1. Ảnh: War Zone

Để triển khai bệ phóng UAV, tàu được bỏ bớt số container chứa vũ khí, chỉ còn khoảng 24 ống VLS, một tổ hợp phòng thủ cực gần Type 1130 với pháo 11 nòng xoay cỡ 30mm, radar mảng pha cùng cảm biến và hệ thống liên lạc ở đuôi tàu.

Biên tập viên Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone đánh giá con tàu vẫn có khả năng tự vệ tốt, ngay cả với cấu hình vũ khí thu gọn để bố trí bệ phóng UAV. "Cách đặt xe tải chở sàn phóng giống ảnh được công bố trước đó, ngoại trừ có thêm một phương tiện ở đầu", Rogoway cho biết.

Ảnh chụp bến tàu ở nhà máy được công bố ngày 30/12/2025 cho thấy ba xe tải, dường như trang bị máy phóng điện từ, ghép nối với nhau. Giới chuyên gia quân sự Mỹ khi đó nhận định thiết kế này cho phép thay đổi chiều dài sàn phóng phù hợp với những loại UAV khác nhau.

"Chưa rõ liệu hệ thống này có thể hoạt động khi tàu lắc lư, chao đảo trên biển và trong điều kiện khắc nghiệt hay không. Máy phóng cũng cần rất nhiều năng lượng để hỗ trợ UAV cất cánh với khoảng cách tương đối ngắn và không phải phi cơ nào cũng chịu được lực kéo mạnh như vậy, do đó chưa rõ tính khả thi của thiết kế trên", Rogoway nói.

Tàu chở container chứa ống phóng thẳng đứng, tổ hợp phòng thủ cực gần và radar neo đậu tại cảng ở Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 25/12/2025. Ảnh: X/Rich Joe

Theo Rogoway, con tàu trong ảnh khó lòng thực hiện nhiệm vụ thu hồi UAV sau khi chúng hoàn thành nhiệm vụ, kể cả khi phi cơ trang bị dù và phao nổi để hạ cánh xuống biển rồi chờ được vớt lên để tái sử dụng.

Rogoway nhận định tàu container trang bị ống VLS và bệ phóng UAV của Trung Quốc dường như phục vụ mục đích thử nghiệm, trình diễn hệ thống mới.

"Dường như Trung Quốc muốn phát thông điệp rằng họ có thể nhanh chóng biến đội tàu hàng khổng lồ của mình thành chiến hạm và tàu sân bay UAV. Đây là tín hiệu mạnh mẽ và phần nào đáng lo ngại đối với Mỹ cũng như các đồng minh, nhất là trong lúc Trung Quốc đang mở rộng quy mô hạm đội hải quân", Rogoway nhận xét.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)