Trung Quốc biên chế tàu sân bay đầu tiên mang máy phóng điện từ

Hải quân Trung Quốc biên chế tàu sân bay Phúc Kiến trang bị máy phóng điện từ, được đánh giá là bước nhảy vọt về công nghệ của Bắc Kinh.

Lễ biên chế tàu sân bay Phúc Kiến diễn ra ngày 6/11 tại căn cứ Tam Á ở tỉnh Hải Nam, nhưng thông tin chỉ được hãng thông tấn Xinhua công bố hôm nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự buổi lễ và sau đó lên tàu thị sát, gặp gỡ các phi công và kỹ thuật viên.

Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh được trang bị máy phóng điện từ (EMALS), giúp Trung Quốc trở thành nước thứ hai trên thế giới vận hành tàu sân bay trang bị công nghệ này, chỉ sau Mỹ. Với lượng giãn nước 80.000 tấn, đây cũng là chiến hạm lớn nhất ở châu Á hiện nay.

Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các thủy thủ, phi công trên tàu sân bay Phúc Kiến tại căn cứ Tam Á ngày 5/11. Ảnh: CCTV

EMALS được thiết kế để nhận năng lượng trực tiếp từ tua-bin, sử dụng dòng điện để tạo ra từ trường mạnh, đẩy móc kéo gắn với máy bay di chuyển trên đường băng. Hệ thống này cho phép triển khai máy bay với tải trọng lớn hơn so với máy phóng hơi nước, giúp phi cơ mang được nhiều vũ khí và nhiên liệu hơn.

EMALS có thể phóng được nhiều loại phương tiện với kích cỡ khác nhau, từ máy bay cảnh báo sớm kích thước lớn cho đến phi cơ không người lái (UAV) cỡ nhỏ. Nó cũng có thiết kế đơn giản hơn về cơ học so với máy phóng hơi nước, giúp giảm thời gian tái khởi động và tăng tần suất cất cánh.

Chiến hạm Phúc Kiến được trang bị chiến đấu cơ tàng hình J-35A, tiêm kích hạm hạng nặng J-15T, máy bay tác chiến điện tử J-15DT và máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định đây là "bước nhảy vọt" và cột mốc lịch sử với ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.

"Trung Quốc đã tiến bộ nhanh một cách đáng kinh ngạc, từ chỗ không có tàu sân bay đến sở hữu chiến hạm sử dụng thiết kế cầu nhảy kiểu cũ và giờ là EMALS", Matthew Funaiole, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, cho biết.

Tàu sân bay Phúc Kiến trong lễ biên chế tại Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc ngày 6/11. Ảnh: CCTV

Mỹ hiện biên chế 11 tàu siêu tàu sân bay, song chỉ có chiếc USS Gerald R. Ford trang bị EMALS, các chiến hạm lớp Nimitz vẫn sử dụng công nghệ máy phóng hơi nước. Hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông đều dùng thiết kế cầu nhảy.

Hải quân Mỹ đã biên chế và triển khai tiêm kích tàng hình F-35C từ các tàu sân bay lớp Nimitz, nhưng chưa thực hiện được điều này trên USS Gerald R. Ford.

Điều đó khiến Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công chiến đấu cơ tàng hình từ EMALS trên tàu sân bay, đánh dấu bước tiến vượt trội so với Mỹ. "F-35C có thể không cất cánh được từ EMALS trong vài năm tới", Newdick thừa nhận.

Nguyễn Tiến (Theo CGTN, Xinhua, Reuters)