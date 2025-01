Hải quân Trung Quốc đưa vào biên chế hộ vệ hạm lớp Type-054B đầu tiên, được tích hợp công nghệ tàng hình và nhiều tính năng mạnh hơn bản cũ.

Lễ biên chế hộ vệ hạm Tháp Hà, chiếc đầu tiên của lớp Type-054B, được tổ chức hôm 22/1 tại thành phố cảng Thanh Đảo, nơi đặt trụ sở Hạm đội Bắc Hải. Hải quân Trung Quốc cho biết con tàu có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, được trang bị công nghệ tàng hình, hệ thống chỉ huy chiến đấu và tích hợp hỏa lực.

"Sở hữu năng lực mạnh mẽ để đáp ứng hoạt động chiến đấu toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ quân sự khác nhau, chiến hạm này sẽ đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả chiến đấu tổng thể của lực lượng", hải quân Trung Quốc nhấn mạnh.

Dựa vào hình ảnh được hải quân Trung Quốc công bố, trang Naval News cho biết lớp Type-054B sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, song dường như vẫn có một số điểm chung với phiên bản Type-054A tiền nhiệm.

Trung Quốc biên chế chiến hạm tàng hình thế hệ mới Tàu hộ vệ Tháp Hà lớp Type-054B Trung Quốc tại thành phố Thanh Đảo hôm 22/1. Video: CCTV

Tàu lớp Type-054B dài hơn khoảng 15 mét so với Type-054A, với chiều dài tổng thể gần 150 mét. Kết hợp với chiều rộng khoảng 17 mét, hơn một mét so với thiết kế cũ, con tàu có nhiều không gian để lắp đặt thêm các hệ thống mới.

Do tàu lớp Type-054A có trọng tải toàn phần khoảng 4.500 tấn, Naval News nhận định lượng giãn nước của tàu Tháp Hà khoảng 5.500-6.000 tấn, lớn hơn so với số liệu do hải quân Trung Quốc công bố.

Các thay đổi đáng chú ý là sự xuất hiện của pháo chính mới 100 mm, một radar mảng pha quét điện tử chủ động (ASEA) hai mặt xoay đặt trên cột chính và một radar ASEA khác trên cột phụ, nơi còn có một số cảm biến và thiết bị liên lạc.

Thay vì dùng radar tìm kiếm bề mặt Type 366, tàu lớp Type-054B được trang bị một radar điều khiển hỏa lực dành cho pháo chính ở phía trước cấu trúc thượng tầng. Thiết kế thân tàu mới giúp nó có thể chứa trực thăng Z-20 lớn hơn, thay cho dòng Z-9 nhẹ và cũ hơn trên tàu lớp Type-054A.

Về điểm chung, tàu lớp Type-054B vẫn giữ lại hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) H/AKJ-16 với 32 ống phóng, cùng 8 tên lửa diệt hạm YJ-87 trong bệ phóng nghiêng đặt ở giữa tàu. Type-054B có thể đã được trang bị động cơ mới để đáp ứng kích thước lớn hơn của con tàu.

Naval News cũng cho rằng tàu lớp Type-054B có thể mang theo phiên bản cải tiến của tên lửa phòng không tầm trung HQ-16 được dòng Type-054A sử dụng. Đây có khả năng là tên lửa được trang bị đầu dò radar chủ động, giúp tăng đáng kể tầm đánh chặn.

Tàu hộ vệ Tháp Hà lớp Type-054B Trung Quốc tại thành phố Thanh Đảo hôm 22/1. Ảnh: AFP

Hải quân Trung Quốc không đề cập kế hoạch biên chế thêm các tàu lớp Type-054B, song ít nhất hai chiếc được cho là đã hạ thủy và một chiếc đang trong quá trình chế tạo.

Trung Quốc hiện sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới khi xét về số lượng tàu, dù công nghệ trang bị trên đội tàu này được cho là không hiện đại như Mỹ . Bắc Kinh hiện có tổng cộng 234 tàu chiến so với 219 chiếc của hải quân Mỹ, trong đó có khoảng 50 hộ vệ hạm và 50 khu trục hạm.

Nước này còn sở hữu hai tàu sân bay trong biên chế và một chiếc đang trong quá trình thử nghiệm trên biển, bên cạnh lực lượng hải cảnh hùng hậu.

Mỹ từng cảnh báo lực lượng hải quân của mình có thể sẽ bị Trung Quốc áp đảo về số lượng và đang kêu gọi thúc đẩy năng lực đóng tàu nội địa, cũng như đẩy nhanh tiến độ sửa chữa tàu bị hư hại.

