Giới chức Mỹ muốn áp thêm thuế 100% với nhiều sản phẩm Trung Quốc

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất áp thuế bổ sung với nhiều thiết bị hàng hải do Trung Quốc sản xuất, để tránh phụ thuộc quá mức.

Ngày 17/4, USTR công bố kết quả điều tra về các hoạt động và chính sách của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng hải, logistics, đóng tàu. Theo đó, cơ quan này cho rằng việc Trung Quốc nhắm đến thống trị các mảng này là "bất hợp lý" và đang gây sức ép lên hoạt động thương mại của Mỹ.

USTR nhận định Bắc Kinh đang chiếm thế áp đảo trong sản xuất toàn cầu các loại cần cẩu bờ (cẩu STS), khung gầm vận chuyển xe kéo container, cùng nhiều sản phẩm khác. Vì thế, việc phụ thuộc quá mức sẽ gây ra nhiều rủi ro. Ví dụ, Trung Quốc có thể thao túng nguồn cung các linh kiện hoặc vật liệu thiết yếu với cơ sở hạ tầng hàng hải của Mỹ.

Vì thế, USTR đề xuất áp thuế nhập khẩu bổ sung lên tới 100% với cần cẩu STS được sản xuất, lắp ráp hoặc chế tạo bằng linh kiện có xuất xứ từ Trung Quốc, hoặc được sản xuất ở nước khác nhưng sở hữu bởi doanh nghiệp Trung Quốc. Mức thuế tối đa 100% cũng áp dụng với container và một số thiết bị bốc dỡ hàng hóa có xuất xứ từ nền kinh tế thứ hai thế giới.

Container tại cảng Los Angeles (California, Mỹ) tháng 10/2024. Ảnh: Reuters

Từ ngày 17/4, cơ quan này sẽ lấy ý kiến đóng góp công khai về các đề xuất này. Họ sẽ tổ chức một phiên điều trần về các biện pháp thuế được đề xuất.

Trong báo cáo, USTR cũng đề nghị mức phí mới áp dụng với các tàu do doanh nghiệp, cá nhân Trung Quốc sở hữu, hoặc sản xuất khi ra vào các cảng của Mỹ. Trong 180 ngày đầu tiên kể từ 17/4, phí là 0 USD. Sau đó, theo lộ trình, phí này sẽ tăng 50-140 USD một tấn với tàu do người Trung Quốc sở hữu, và 18-33 USD một tấn với tàu do Trung Quốc sản xuất.

Hiện tại, tổng mức thuế được công bố với Trung Quốc trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump là 145% với tất cả hàng hóa Trung Quốc. Với một số sản phẩm, mức thuế lên tới 245%, theo công bố của Nhà Trắng hôm 15/4. Trung Quốc cũng nhiều lần đáp trả, bằng cách nâng thuế bổ sung với hàng hóa Mỹ lên 125%, đưa nhiều công ty Mỹ vào danh sách hạn chế xuất khẩu và siết bán ra nước ngoài nhiều khoáng sản thiết yếu.

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 17/4, ông Trump cho biết "đang trao đổi với Trung Quốc" về thuế nhập khẩu. Ông cũng tiết lộ Bắc Kinh "đã liên hệ nhiều lần" và các cuộc trao đổi diễn ra từ khi ông nâng thuế với toàn bộ hàng hóa nước này lên 145%. Tổng thống Trump tin tưởng Mỹ "sẽ đạt thỏa thuận rất tốt với Trung Quốc".

Hà Thu (theo Reuters)