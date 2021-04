Trung niên cương dương suốt 4 ngày

Hà NộiBệnh nhân nam 47 tuổi, ở Lạng Sơn, bị cương dương liên tục sau khi quan hệ tình dục, 4 ngày không giảm nên vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện đa khoa tỉnh đến khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày 26/4. Kết quả xét nghiệm chẩn đoán "cương đau dương vật kéo dài thể không thiếu máu".

Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính cùng kíp bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang tiến hành chụp mạch dương vật, nút lỗ rò động mạch hang. Sau can thiêp, tình trạng dần ổn định, đạt 70-80% so với bình thường.

Kíp bác sĩ đang tiến hành can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Bắc, cương đau dương vật là một rối loạn chức năng cương dương của nam giới, ước tính khoảng 100.000 nam giới có một đến hai người bị bệnh. Trong đó, cương đau dương vật thể không thiếu máu rất hiếm gặp, chiếm 3-5% trường hợp.

Nguyên nhân chủ yếu là chấn thương do tai nạn dẫn tới rách động mạch vật hang, hình thành một lỗ rò giữa động mạch hang và xoang hang. Khi ấy máu được bơm liên tục vào thể hang, làm dương vật luôn ở trạng thái cương cứng.

Để điều trị, thông thường chỉ cần can thiệp nút mạch chọn lọc thành công có thể bảo tồn được chức năng. Tuy nhiên, dương vật bị cương đau thể không thiếu máu thường không cương cứng tối đa, người bệnh không đau tức nhiều, lại ngại ngùng nên tới viện rất muộn. Nếu không được can thiệp trong vòng 6 đến 24 giờ đầu, vật hang có thể bị thiếu máu kéo dài dẫn tới xơ hóa, mất khả năng cương dương vĩnh viễn.

Bác sĩ khuyến cáo, khi cương cứng bất thường trên một giờ mà không liên quan đến các kích thích tình dục, cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để điều trị kịp thời. Thời gian đến viện càng muộn, tiên lượng rối loạn cương và liệt dương sau này càng cao.

Thùy An