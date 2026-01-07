Trung Nam Group sắp nhận 3 khu đất thanh toán dự án chống ngập TP HCM

TP HCM dự kiến bàn giao ba khu đất trị giá khoảng 2.500 tỷ đồng cho Trung Nam trong quý I để thanh toán phần vốn dự án chống ngập 10.000 tỷ.

Ngày 6/1, tại buổi chia sẻ về hoạt động kinh doanh, ông Lê Như Phước An, Phó tổng giám đốc Trung Nam Group cho biết doanh nghiệp được thanh toán bằng 7 khu đất khi thực hiện dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Việc này thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) ký với TP HCM từ năm 2016 và các phụ lục điều chỉnh vào 2020,

Tuy nhiên, quá trình rà soát pháp lý và quy hoạch, một số khu đất phát sinh vướng mắc, khiến phương án thanh toán phải điều chỉnh. Trong đó, hai khu chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, nhà chức trách phải xem xét phương án hoán đổi sang quỹ đất khác có giá trị tương đương. Ngoài ra, một khu đất không đáp ứng điều kiện pháp lý, quy hoạch, chỉ tiêu xây dựng và diện tích nên bị loại khỏi danh mục và thay thế bằng quỹ đất phù hợp.

TP HCM dự kiến bàn giao cho Trung Nam 3 quỹ đất "sạch", thuộc danh mục được các bên thống nhất. Các quỹ đất này gồm số 762 Bình Quới diện tích 3.500 m2, khu C8A tại Phú Mỹ Hưng (5.500 m2) và số 232 Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức (17.000 m2).

Theo bảng giá đất, tổng giá trị ước tính 3 khu này khoảng 2.500 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang thẩm định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính và giá trị thanh toán cho nhà đầu tư.

Cống ngăn triều Mương Chuối thuộc dự án chống ngập do triều cường TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Về kế hoạch sử dụng, đại diện Trung Nam cho biết giai đoạn 2026-2030, mảng bất động sản của tập đoàn sẽ tập trung phát triển các dự án trên quỹ đất được thanh toán. Doanh nghiệp dự kiến tự đầu tư hoặc hợp tác với đối tác để triển khai các dự án có quy mô từ nhỏ (2 năm) đến các khu đô thị lớn (5-7 năm).

Dự án chống ngập do triều cường khu vực TP HCM (giai đoạn 1) khởi công từ năm 2016, đặt mục tiêu kiểm soát ngập cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân. Sau nhiều lần tạm ngưng vì vướng mắc về vốn và pháp lý, chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành công trình trong năm nay.

Để đảm bảo đủ giá trị thanh toán cho dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, Trung Nam đang làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP HCM để đề xuất bổ sung quỹ đất mới. Doanh nghiệp kiến nghị thành phố xem xét khu đất tại số 257 đường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức), số 420 đường Trần Não, hai khu dân cư tại Nhà Bè và một số vị trí khác.

Trước đó, Trung Nam từng kiến nghị UBND TP HCM giữ nguyên 5 trong 7 khu đất đã được xác định tại hợp đồng BT ký năm 2016, đồng thời đề xuất thêm 4 quỹ đất để thanh toán cho dự án chống ngập.

Phương Uyên