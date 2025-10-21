Trung Nam đề xuất thêm 4 khu đất thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỷ

TP HCMTrungnam Group kiến nghị bổ sung 4 khu đất để thanh toán hợp đồng BT của dự án chống ngập 10.000 tỷ, cam kết hoàn thành công trình vào cuối năm 2026.

Trong văn bản gửi UBND TP HCM và các sở ngành liên quan mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group), nhà đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP HCM, đề nghị bổ sung quỹ đất thanh toán vào phụ lục hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Bốn khu đất được doanh nghiệp đề xuất gồm: Khu dân cư và tái định cư xã Nhà Bè (20,2ha); Khu đô thị Nhơn Đức - Phước Lộc, xã Hiệp Phước và Nhà Bè (89,6ha); khu đất 420 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung (14,8ha) và khu đất 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (2.374m2). Trong đó, khu Nhơn Đức - Phước Lộc đã được UBND Thành phố chấp thuận bổ sung vào quỹ đất thanh toán từ tháng 8/2021.

Trungnam Group cho biết việc bổ sung quỹ đất là điều kiện tiên quyết để khơi thông vướng mắc, giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ. Nếu thủ tục được hoàn tất trong tháng 10, doanh nghiệp cam kết đưa công trình vào vận hành chậm nhất tháng 12/2026.

Cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng được khởi công từ năm 2016, nhằm kiểm soát ngập do triều cho khu vực rộng 750 km² với khoảng 6,5 triệu dân. Đây là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của TP HCM, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do vướng cơ chế thanh toán quỹ đất BT và nguồn vốn.

Cùng với việc bổ sung 4 khu đất mới, Trungnam Group cũng đề xuất giữ nguyên 5 trong số 7 khu đất đã được xác định tại hợp đồng BT ký năm 2016, gồm khu C8A và khu A (Khu đô thị Nam thành phố, phường Tân Mỹ), khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp, khu đất 762 Bình Quới, khu đất phường Phước Long B và khu đất 290 Đào Trí, phường Phú Thuận.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, hầu hết khu đất này hiện là đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, tuy nhiên một số vị trí đã được điều chỉnh quy hoạch hoặc giao cho đơn vị khác thực hiện dự án. Riêng khu đất 257 Trần Hưng Đạo do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý, đang cho thuê kinh doanh, còn khu 420 Nơ Trang Long có gần 20 hộ dân sinh sống.

Trungnam Group khẳng định sẽ chỉ tiếp nhận các khu đất sau khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời nhấn mạnh tiến độ dự án bị chậm chủ yếu do vướng thủ tục thuộc thẩm quyền các cơ quan Nhà nước. Công trình chống ngập được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ góp phần kiểm soát triều cường, bảo vệ khu vực trung tâm và vùng trũng thấp của TP HCM, đồng thời cải thiện hạ tầng thoát nước và giảm thiểu thiệt hại kinh tế do ngập kéo dài nhiều năm qua.

Bên cạnh dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, Trung Nam Group cũng đang đề xuất đầu tư cầu Cần Giờ dài 7,3 km, tổng vốn hơn 10.500 tỷ đồng, theo hình thức BT, kết nối huyện đảo với nội đô TP HCM, thay thế phà Bình Khánh.

Phương Uyên