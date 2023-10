Trúng hàng chục triệu đồng khi quay thưởng bằng hóa đơn

Trong số 1,7 triệu hóa đơn tham gia quay thưởng của Cục thuế TP HCM, có 14 cá nhân, hộ kinh doanh trúng 185 triệu đồng.

Ngày 31/10, Cục thuế TP HCM trao thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn" cho 14 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng trong quý II/2023.

Hóa đơn may mắn là chương trình do Cục Thuế TP HCM tổ chức định kỳ mỗi quý một lần và theo cơ quan này, được Hội đồng giám sát kiểm soát kỹ càng, công khai. Trong quý II, các hóa đơn may mắn được lựa chọn dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử với hơn 23,8 triệu hóa đơn có mã của cơ quan thuế (được lập từ ngày 1/4 đến 30/6). Trong đó, có gần 1,7 triệu hóa đơn đủ điều kiện tham dự và được bấm lựa chọn ngẫu nhiên, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 185 triệu đồng.

Với lần quay thưởng này, giải nhất 50 triệu đồng thuộc về hộ kinh doanh ABBY Trần Anh Dũng. Bên cạnh đó, có ba giải nhì trị giá 20 triệu đồng mỗi giải, 5 giải ba trị giá 10 triệu đồng mỗi giải và 5 giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng mỗi giải.

Một người may mắn nhận giải khuyến khích trong chương trình quay thưởng hóa đơn. Ảnh: Tạp chí thuế.

Theo Tổng cục thuế, việc người mua hàng yêu cầu người bán lập hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ không chỉ giúp họ có cơ hội trúng khi quay thưởng hóa đơn, mà còn góp phần thúc đẩy người bán chấp hành tốt chính sách về thuế.

Bên cạnh đó, với việc lập hóa đơn khi mua hàng, người tiêu dùng cũng sẽ đảm bảo được quyền lợi khi xuất hiện các vấn đề trong giao dịch thương mại như bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa...

Quỳnh Trang