Trực thăng UH-60 của cảnh sát Colombia bị drone tập kích khi bay yểm trợ cho chiến dịch chống ma túy và rơi giữa rừng, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Andres Julian Rendon, lãnh đạo tỉnh Antioquia của Colombia, ngày 22/8 cho biết một trực thăng UH-60 Black Hawk của Cảnh sát Quốc gia Colombia (CNP) bị rơi do trúng drone khi yểm trợ các sĩ quan tiêu hủy cây coca trong khu vực hôm 20/8. Ít nhất 12 người trên trực thăng đã thiệt mạng.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cáo buộc các tay súng từng là thành viên nhóm du kích FARC dùng drone tấn công trực thăng cảnh sát, cũng như đánh bom xe một căn cứ quân sự trước đó. Những tay súng nói trên thuộc nhóm bác bỏ thỏa thuận hòa bình năm 2016 giữa FARC và chính phủ Colombia nhằm kết thúc xung đột hơn 50 năm khiến 450.000 người thiệt mạng.

Trúng drone, trực thăng cảnh sát Colombia rơi giữa rừng Trực thăng của cảnh sát Colombia rơi tại vùng rùng núi ở tỉnh Antioquia ngày 20/8. Video: X/Teleantioquia

Video từ hiện trường cho thấy trực thăng dường như trúng drone khi đang tiếp cận bãi đáp, lao xuống dãy núi thấp. Một video khác dường như do phiến quân quay cho thấy cột khói bốc lên trên sườn núi từ địa điểm trực thăng rơi.

Giới chuyên gia quân sự nhận định đây là lần đầu tiên một trực thăng cảnh sát bị drone tấn công, phá hủy ở tây bán cầu. Ukraine từng sử dụng drone tấn công trực thăng Nga, trong đó có mẫu Mi-8 và Mi-24 hoạt động ở khu vực gần tiền tuyến.

Theo Wall Street Journal, các tay súng phiến quân Colombia bắt đầu dùng drone từ tháng 4/2024. Quân đội Colombia kể từ đó ghi nhận 301 vụ tập kích bằng drone, hơn 2/3 trong số đó diễn ra ở tỉnh Cauca và Norte de Santander.

Hai tỉnh Cauca và Norte de Santander là địa bàn trồng cây coca dùng để điều chế cocaine. Các nhóm phiến quân trong khu vực với vũ khí hạng nặng đang giao tranh để giành những tuyến đường buôn bán ma túy.

Hãng tin El Tiempo của Colombia hồi tháng 6 cho biết phiến quân "sử dụng chiến thuật bầy đàn drone cỡ siêu nhỏ, một số được trang bị camera ảnh nhiệt và liên tục thay đổi tần số sóng điều khiển để tránh bị gây nhiễu". Các vụ tập kích bằng drone của phiến quân khiến ít 4 binh sĩ và một dân thường thiệt mạng, hơn 57 người bị thương.

Trực thăng UH-60 của cảnh sát Colombia bay trình diễn tại Rionegro, Antioquia tháng 7/2023. Ảnh: AFP

Vụ tấn công xảy ra trong lúc Mỹ ngày càng lo ngại về việc phiến quân và các băng đảng ma túy trong khu vực sử dụng rộng rãi drone. Thành viên băng đảng tại Mexico bị nghi tham gia Quân đoàn Quốc tế của Ukraine để học cách vận hành drone góc nhìn thứ nhất (FPV), loại vũ khí phổ biến trong xung đột Nga - Ukraine.

Tình trạng này khiến đại tướng Gregory M. Guillot, người phụ trách vấn đề an ninh biên giới của Mỹ và hoạt động chống drone cùng UAV, phải đề xuất thay đổi quy tắc giao chiến để hạ loại phương tiện này.

Trực thăng UH-60 có tổ lái 4 người, có thể chở 11 binh sĩ với trang bị đầy đủ hoặc 6 cáng cứu thương. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa hơn 290 km/h, tầm bay gần 600 km.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)