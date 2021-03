Trump tìm cách biến 74 triệu người ủng hộ thành khách hàng

Những khách sạn và sân golf xa xỉ của cựu Tổng thống Mỹ không mấy thiết thực với cuộc sống của phần lớn người dân nước này.

74 triệu người đã ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Nhưng hiện tại, chẳng có mấy người mua sản phẩm - dịch vụ mà Trump đang bán.

Chủ một mỏ đá ở Texas cho biết bà không có mấy hứng thú ở trong các khách sạn của Trump. Còn với một nông dân chăn cừu ở Montana, cuộc sống quá khó khăn để ném tiền vào chơi golf. Một vũ công ở Alabama – từng là một trong những người quyên góp đầu tiên cho chiến dịch Trump – vài năm nay chẳng mua gì từ các công ty của ông.

Điều này cho thấy thách thức của cựu Tổng thống trong việc biến 74 triệu người đã bỏ phiếu cho ông thành khách hàng. Đế chế kinh doanh của Trump đang chịu sức ép từ đại dịch. Các tòa văn phòng và khách sạn đều ế ẩm. Áp lực từ các vụ điều tra của chính phủ và sự kiện bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội vẫn còn đó.

Trump International Hotel tại thủ đô Washington. Ảnh: Bloomberg

Theo kết quả nhiều cuộc phỏng vấn với những người ủng hộ Trump, giành được phiếu bầu có lẽ còn dễ dàng hơn là giành được ví tiền của nhóm này. Một số rất muốn nghỉ đêm tại khách sạn Central Park của ông, hoặc chi 375 USD để đánh golf ở Miami, nhưng không đủ tiền. Những người đủ tiền thì lại không có hứng thú. Dù các cuộc phỏng vấn chỉ bao quát được lượng nhỏ người ủng hộ Trump, câu trả lời của họ cũng cho thấy lý do Trump phải mở rộng sang mảng truyền thông hoặc hơn nữa nếu muốn kiếm nhiều tiền từ hàng triệu người hâm mộ.

"Chỉ bởi vì tôi ủng hộ Trump không có nghĩa tôi phải ủng hộ việc kinh doanh của cá nhân ông ấy", Brenda Edwards – chủ một mỏ đá ở Texas cho biết. Người phụ nữ 73 tuổi này nói rằng mình đủ tiền để ở trong các khách sạn của Trump, nhưng không muốn. "Tôi uống rượu, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải mua rượu của ông ấy", bà nói.

Eric Trump – con trai thứ của cựu Tổng thống Mỹ - hiện là phó giám đốc đế chế kinh doanh Trump Organization. Anh tự tin có thể biến người bỏ phiếu thành khách hàng của công ty mà không cần quá nỗ lực. Trump có rất nhiều fan nhiệt tình ủng hộ các công ty của ông, coi đây là cách để cảm ơn những gì ông đã làm khi còn là Tổng thống.

Tuy nhiên, Trump gây dựng đế chế kinh doanh và chính trị dựa trên các nhóm đối tượng rất khác nhau. Nòng cốt cử tri bỏ phiếu cho ông là những người ở nông thôn, không có bằng đại học. Trong khi đó, các doanh nghiệp của ông lại phục vụ giới tinh hoa mà ông thường chế giễu.

"Tôi sẽ không trở thành khách hàng của ông ấy. Tôi không bao giờ ở trong khách sạn đẳng cấp thế giới đâu", Jack Murnion – một người chăn cừu ở Garfield (Montana, Mỹ) nói. Hơn 90% cử tri tại đây bỏ phiếu cho Trump năm ngoái.

Heather Gibson - một người ủng hộ Trump tại đây cũng tỏ ra thờ ơ. "Tôi chẳng quan tâm đến việc kinh doanh của ông ấy đâu", bà mẹ 4 con cho biết, "Ông ấy có rất nhiều tiền mà".

Trump Organization có nguồn thu chủ yếu từ các tòa tháp văn phòng, khách sạn xa xỉ và sân golf - vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người Mỹ. Công ty này mới bắt đầu phát triển chuỗi khách sạn tầm trung tại Mississippi năm 2017, nhưng đã hủy bỏ kế hoạch này 2 năm sau đó và tuyên bố quay lại xây "những bất động sản xa xỉ nhất thế giới".

"Ông ấy là thương hiệu xa xỉ, không như McDonald's hay Holiday Inn", Elie Hirschfeld - một người bạn lâu năm của Trump cho biết.

Từ khi Trump vào Nhà Trắng, nhiều công ty của ông sụt giảm doanh thu mạnh. Năm ngoái là năm đặc biệt tệ, do các bất động sản của ông chịu sức ép từ đại dịch. Khu nghỉ dưỡng kiêm sân golf Doral - một trong những nguồn thu lớn nhất của công ty - chỉ mang về 44,2 triệu USD năm ngoái và 20 ngày đầu năm nay. Con số này khá thấp so với hơn 70 triệu USD cùng kỳ năm trước đó. Doanh thu tại khách sạn ở Washington cũng giảm 63% năm 2020 so với 2019.

Một trong những điểm sáng là gian hàng online của Trump, khi ghi nhận doanh thu tăng từ 107.000 USD năm 2017 lên 2 triệu USD năm ngoái. Gian hàng này bán đồ trang sức và lưu niệm giá bình dân, dễ tiếp cận với người ủng hộ Trump hơn là các phòng khách sạn cao cấp.

Một số nhà quan sát chính trị cho rằng Trump có thể tạo ra một nền tảng truyền thông xã hội riêng của ông. Trump cũng úp mở về khả năng tái tranh cử năm 2024, giúp ông duy trì được sức nóng và phần nào giúp các công ty của ông hấp dẫn hơn trong mắt nhiều thành viên đảng Cộng hòa.

Trong một cuộc phỏng vấn, Eric Trump cho biết những người đến các cơ sở kinh doanh của họ "có sự nhiệt tình về chính trị không thể tin nổi". Gian hàng online của Trump Organization hiện bán cả loại mũ có số 45 (do Trump là Tổng thống thứ 45 của Mỹ) với giá 36 USD.

"Nó tượng trưng cho cha tôi - chủ nhân của công ty này", Eric Trump nói, "Ông ấy đã hy sinh quá nhiều khi làm Tổng thống. Và tôi nghĩ mọi người trân trọng điều đó".

Trump thừa kế việc kinh doanh bất động sản từ cha mình. "Tuy nhiên, kiếm tiền vẫn là việc khó khăn", ông cho biết trong cuốn "Nghệ thuật đàm phán", "Tôi muốn thử điều gì đó lớn hơn, rực rỡ và thú vị hơn".

Lonnie Hardy - một trong những người ủng hộ đầu tiên của Trump - đã mua cuốn sách này. Trong một chuyến đi đến Texas năm ngoái, anh còn mua 4 chai rượu của Trump với giá mỗi chai 21,99 USD.

"Tôi muốn là người ủng hộ trung thành của ông ấy, vì những gì ông ấy làm cho đất nước này", anh nói. Dù vậy, những khách sạn và sân golf xa xỉ của Trump không khiến anh và phần lớn người Mỹ hứng thú. "Lý do chỉ là chúng không gần gũi với cuộc sống của tôi thôi", anh nói.

Trong khi đó, Michael J. D’Angelo là kiểu người hâm mộ mà Trump sẽ rất cần. Cựu nhân viên ngân hàng này tổ chức sinh nhật tại resort Mar-a-Lago của Trump hồi tháng 2. Đây là lần thứ 2 anh làm tiệc sinh nhật ở đây.

Tại Alabama, Larry Taylor - một người từng quyên góp cho chiến dịch của Trump không có nhu cầu mua bất kỳ thứ gì từ Trump trong 5 năm qua. Tuy nhiên, vũ công này sẽ đăng ký nếu Trump mở kênh truyền hình cáp riêng.

Trong khi đó, Ted Garrett - một quản lý ngành xây dựng tại Tucson cũng ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, ông không mấy hào hứng về ý tưởng truyền hình cáp. "Tôi sẽ không chi tiền cho dịch vụ đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó", ông nói.

Garrett ước tính năm nay sẽ ngủ khoảng 100 đêm bên ngoài, vì công việc. Dĩ nhiên không hôm nào là ở khách sạn của Trump. Ông thấy việc bỏ ra hàng trăm USD là vô ích khi chỉ cần một căn phòng để nghỉ mỗi tối.

Murnion cũng không muốn đăng ký kênh truyền hình của Trump nếu phải trả thêm 10 USD mỗi tháng. "Nếu tiêu tiền như thế, chúng tôi đã không ở đây. Nước Mỹ cũng khắc nghiệt lắm", ông nói.

Hà Thu (theo Bloomberg)