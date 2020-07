Trump rút hơn 9.000 lính Mỹ khỏi Đức

Tổng thống Trump phê chuẩn kế hoạch cắt giảm 9.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú ở Đức nhằm thu hẹp hiện diện quân sự tại nước này.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết động thái trên là nhằm tái bố trí lực lượng quân đội Mỹ và sẽ "tăng cường khả năng răn đe Nga, củng cố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trấn an các đồng minh", đồng thời cải thiện tính linh hoạt chiến lược của Mỹ.

Binh sĩ Mỹ trong cuộc diễn tập của NATO tại Orzysz, Ba Lan, hồi năm 2017. Ảnh: AFP.

Mỹ sẽ cắt số binh sĩ đồn trú tại Đức từ 34.500 hiện nay xuống còn 25.000, con số mục tiêu mà Tổng thống Donald Trump từng nêu ra. Hoffmann không nói rõ bao giờ quá trình cắt giảm binh sĩ sẽ diễn ra và liệu số binh sĩ trên có được điều động tới một quốc gia NATO khác hay không.

Ông cho hay Lầu Năm Góc sẽ báo cáo lên Quốc hội về kế hoạch cắt giảm binh sĩ "trong vài tuần tới" rồi sau đó tham vấn các đồng minh NATO.

Trump đầu tháng trước cho hay ông cắt giảm binh sĩ là do cảm thấy không hài lòng với Đức. Ngày 15/6, hai tuần sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 do Tổng thống Mỹ lên kế hoạch do lo ngại COvid-19, ông chủ Nhà Trắng đã phàn nàn về việc Berlin chưa chi tiêu đủ cho quốc phòng và đối xử "tệ" với Mỹ về thương mại.

Giới chuyên gia lo ngại hành động rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ khỏi Đức có thể gây tổn hại đáng kể quan hệ giữa Berlin và Washington.

Vũ Hoàng (Theo AFP)